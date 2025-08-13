تجديد 139000 جواز سفر في مطار دبي منذ إطلاق الخدمة 2008





كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن تجديد 139 ألف جواز سفر منذ إطلاق خدمة تجديد الجوازات في مطار دبي عام 2008، مؤكدة أن هذه الخدمة تمثل استجابة فورية لاحتياجات المسافرين، وقد تحولت اليوم إلى خدمة رقمية بالكامل يمكن إنجازها عبر التطبيق الذكي واستلام الجواز في المنزل.

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، إن خدمة تجديد الجوازات في مطار دبي وجدت لتلبي احتياجات المسافرين في الحالات العاجلة، موضحاً أنها بدأت بفكرة بسيطة تقوم على توفير مكتب للتجديد داخل مطارات دبي، نظراً لكونها بيئة آمنة تعمل على مدار الساعة وتستقبل فئة المسافرين الأكثر حاجة لهذه الخدمة.

وأوضح المري، أن القيادة حرصت منذ البداية على أن تكون الخدمة سهلة الوصول وسريعة الإنجاز، ولذلك اليوم لم يعد المتعامل بحاجة للحضور شخصياً، حيث يمكنه التقديم عبر التطبيق الذكي واستلام الجواز في منزله.

وتطرق المري في مقابلة إذاعية إلى قصة إطلاق خدمة تجديد الجوازات في مطار دبي عام 2008، قائلاً: «تساءلنا حينها لماذا تقتصر خدمة تجديد جواز سفر المواطنين على مبنى الإدارة، وعدم إتاحتها في مكان آخر، ولذلك قررنا تقديم الخدمة في موقع قريب من المسافرين، وكان الخيار الأمثل هو مطارات دبي، لافتاً إلى أن الخدمة بدأت في مساحة صغيرة لا تتجاوز بضعة أمتار، لكن النتيجة كانت كبيرة، إذ حصل المسافرون على جوازاتهم فوراً، ما ترك انطباعاً إيجابياً لدى الجمهور».

وأشار المري إلى أن إقامة دبي تتبنى سياسة الاستباقية في تلبية احتياجات المتعاملين، بحيث لا تنتظر ورود الشكاوى، بل تعتبر أي ملاحظة أو شكوى مقترحاً لتحسين الخدمة.

انسيابية الخدمة

وفي إطار الاستعدادات لموسم السفر وعودة المسافرين، أوضح المري أن فرق "إقامة دبي" على أتم الجاهزية للتعامل مع حركة القادمين، لافتاً إلى أن تشغيل الممر الذكي للقادمين سيبدأ في 20 أغسطس الجاري، ما سيمكن المسافرين من إنهاء إجراءات الدخول خلال ثوان باستخدام تقنيات التعرف على الوجه وبصمة العين، دون الحاجة لإبراز جواز السفر أو بطاقة الهوية.

وأضاف أن الإدارة عملت خلال الصيف على تنظيم فرق العمل وضمان انسيابية الخدمات، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية دولة الإمارات للابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، وتحقيق أعلى مستويات الراحة والسرعة للمتعاملين