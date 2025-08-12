محمد بن راشد: شباب الإمارات وقود وروح ومحرك نهضتنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن شباب الإمارات هم وقود وروح ومحرك نهضة الإمارات.

وقال سموه: "بكم ومعكم ومن أجلكم نبني أفضل بيئة لحياة الشباب حول العالم".

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: "في اليوم العالمي للشباب .. نحتفي بدولتنا الشابة .. ونحتفي بشبابنا المخلصين في كافة الميادين .. ونحتفي بالروح الشابة التي تقود رؤيتنا وطموحاتنا نحو العالمية".

وختم سموه: "نقول لجميع شبابنا من أبناء الوطن .. أنتم وقود وروح ومحرك نهضتنا .. وبكم ومعكم ومن أجلكم نبني أفضل بيئة لحياة الشباب حول العالم".