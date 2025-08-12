محمد بن زايد: نحتفي بإنجازات شباب الإمارات ونواصل تمكينهم لقيادة المستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة "اليوم الدولي للشباب "أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل تمكين شباب الإمارات وتأهيلهم لقيادة مسيرة التنمية وبناء المستقبل الأفضل.

وعبر سموه عن تقديره لدور الشباب المحوري في نهضة المجتمعات وازدهارها.

وقال سموه: "نحتفي بإنجازات شباب الإمارات وطموحاتهم وحضورهم الفاعل في كل ميادين العمل الوطني".

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في "اليوم الدولي للشباب" نعبر عن تقديرنا لدور الشباب المحوري في نهضة المجتمعات وازدهارها، ونحتفي بإنجازات شباب الإمارات وطموحاتهم وحضورهم الفاعل في كل ميادين العمل الوطني، ونؤكد مواصلة تمكينهم وتأهيلهم لقيادة مسيرة التنمية وبناء المستقبل الأفضل لوطننا".