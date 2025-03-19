عبد الرحمن العويس : "يوم زايد للعمل الإنساني"مناسبة تحمل معاني الخير والإنسانية

قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة الثامنة اامجلس الوطني، من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر أمس: "يتزامن موعد انعقاد جلسة المجلس الموقر اليوم مع مناسبة عزيزة علي قلوبنا، تحمل جوهرها معاني الخير والإنسانية والبذل والعطاء، ألا وهي "يوم زايد للعمل الإنساني" والذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان الفضيل من كل عام، ويمثل محطة نستذكر فيها السيرة العطرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والذي إن كان قد غاب عنا بجسده إلا أن عطاءه قد بقى وخبره قد استمر في ظل دولة الخير والعطاء.

وأضاف : يتزامن إحياؤنا لذكرى يوم زايد للعمل الإنساني هذا العام مع احتفالنا بـ "عام المجتمع" مما يؤكد على أن الإنسان في أي مجتمع هو جوهر المسيرة التنموية لدولتنا الحبيبة، وأن قيم التكافل والتآزر هي الأساس الذي تستند إليه نهضتنا، فلا يتماسك المجتمع إلا بدعم أفراده بعضهم بعضاً، ولا يستقيم إلا إذا صار العطاء أسلوب حياة.

وتابع : كما يؤكد إحياء ذكر يوم زايد للعمل الإنساني أن العطاء والعمل الإنساني ركنان أساسيان في نهج دولتنا الحبيبة، وقيمتان متجذرتان في مجتمعنا المعطاء، فقد تعلمنا من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد "طيب الله ثراه" ان الخير لا يعرف حدوداً وان البذل في سبيل الإنسانية رسالة رفيعة تتوارثها الأجيال.

وقال " أصبحت دولة الإمارات منذ تأسيسها نموذجاً مشرفاً في ميادين العمل الإنساني وفعل الخير وبذل العطاء، وما زالت محافظة على هذا النهج القويم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات الذين يواصلون ترسيخ هذا النهج.

وتابع "من تحت قبة مجلسكم الموقر، فإننا نجدد العهد على المضي قدماً في مسيرة الخير والعطاء، ونؤكد التزامنا بمواصلة الجهود لتمكين منظومة العمل الإنساني في الدولة وتطويرها، إيماناً منا بأنه ليس للعطاء حدود، وان رسالة دولة الإمارات هي أن تظل عوناً للمحتاجين في كل مكان".