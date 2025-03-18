191 مشروعاً لـ «الإمارات الخيرية» برأس الخيمة

كشف عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، عن تحقيق إنجازات نوعية في المشاريع خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، حيث تم تخصيص الموارد المالية لتنفيذ 191 مشروعاً تنموياً وإنسانياً داخل الدولة وخارجها.

وأشار إلى أن تلك المشاريع تأتي ضمن البرامج الموسمية للجمعية والتي تستهدف دعم الأسر المتعففة والأيتام والمحتاجين، وإرساء قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، حيث تمكنت الجمعية من توفير وجبات إفطار الصائم لـ 25.050 مستفيداً داخل الدولة، و24.925 مستفيداً خارجها، ما ساهم في توفير الغذاء لآلاف الصائمين خلال الشهر الفضيل، كما تم توزيع المير الرمضاني على 320 أسرة يتيم لضمان توفير احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الكريم، بالإضافة لتوزيع المير الرمضاني على 1000 أسرة محتاجة داخل إمارة رأس الخيمة، تأكيداً لرسالتها الإنسانية في الوقوف إلى جانب الفئات الأقل حظًا، والتخفيف من الأعباء المعيشية خلال هذا الشهر الفضيل.

وأضاف الطنيجي: شملت مشاريع الجمعية تنفيذ 191 مشروعاً تنموياً إنسانياً، تنوعت بين بناء 19 مسجداً، وحفر 53 بئراً، إلى جانب تركيب 119 مضخة مياه لدعم المناطق التي تعاني من شح الموارد المائية، كما امتدت المشاريع إلى دعم قطاع التعليم خارج الدولة عبر بناء مدرسة جديدة، وفصلين دراسيين، بالإضافة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية بإنشاء عيادة طبية تخدم المحتاجين في المناطق النائية.

وأكد الطنيجي، التزام الجمعية برعاية الأيتام، من خلال كفالة 49 يتيماً جديداً، ولم تغفل الجمعية الجانب الترفيهي والدعم النفسي للأطفال الأيتام، حيث نظمت فعالية إفطار جماعي لـ 25 يتيماً، لإضفاء أجواء من الفرح والبهجة عليهم، مؤكداً أن هذه الإنجازات تعكس التزام جمعية الإمارات الخيرية بمواصلة العمل الخيري، وتعزيز ثقافة العطاء في المجتمع. ونحن فخورون بهذه النتائج التي تحققت بفضل دعم المتبرعين، وجهود المتطوعين، وتعاون مختلف الجهات الرسمية والخيرية. وسنواصل العمل على تنفيذ المزيد من المبادرات الإنسانية التي تسهم في تحسين حياة المحتاجين وتوفير حياة كريمة لهم.