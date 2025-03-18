77.4 عاماً متوسط العمر المتوقع للإنسان عالمياً 2054

أشار تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية-2025»، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل، مؤخراً، إلى أن متوسط العمر المتوقع للإنسان عالمياً، تضاعف أكثر من مرتين خلال الـ 224 عاماً الماضية، وكان هذا المتوسط يبلغ 30 عاماً في عام 1800، والآن وصل هذا المتوسط إلى 73.3 عاماً، ورغم انخفاضه بشكل هامشي خلال جائحة «كورونا»، إلا أنه سيواصل الارتفاع، ليصل متوسط العمر المتوقع للإنسان عالمياً في المستقبل ليبلغ 77.4 عاماً بحلول عام 2054.

وأوضح التقرير أن هناك تغيرات سنشهدها في توزيع الفئات العمرية عام 2025، حيث إن عدد الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 65 عاماً في عام 2023، نحو نصف عدد الأطفال تحت سن 12 عاماً، وربع عدد الأطفال تحت سن 5 سنوات، بينما بحلول عام 2050، من المتوقع أن يتساوى عد الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 65 عاماً، وعدد الأطفال تحت سن 12 عاماً، وأن يتجاوز ضعفي عدد الأطفال تحت سن 5 سنوات.

وبيّن التقرير أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر، من 14.5 % في عام 2024، إلى 22 % في عام 2050، وبحلول عام 2100، سيكون شخص من كل 4 أفراد في المجتمع في سن 65 سنة فأكثر، كما أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاماً أو أكثر 3 مرات، بين عامي 2020 و2050، ليصل إلى 426 مليون شخص، ومع التقدم في العمر، مع الحفاظ على الصحة الجيدة، سيجد كبار السن فرصاً اقتصادية كبيرة، وفوائد مجتمعية ملموسة.