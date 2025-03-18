«التربية» تدعو أولياء الأمور لتقييم مبادرة «رمضان مع العائلة»

دعت وزارة التربية والتعليم أولياء أمور طلبة الصفين الأول والثاني، إلى المشاركة في تقييم مبادرة «تجربة رمضان مع العائلة»، التي أطلقتها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز فهم الطلبة للقيم الإسلامية والثقافة الدينية، إلى جانب تطوير مهاراتهم في المواد الدراسية الأساسية، وذلك من خلال الرابط: ‏https://2u.pw/spRqvSSL.

وتأتي هذه الدعوة في إطار حرص الوزارة على تحسين جودة البرامج التعليمية، وضمان استجابة أكبر لاحتياجات الطلبة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز فهم الطلبة للقيم الإسلامية والثقافة الدينية، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في المواد الدراسية الأساسية، من خلال أنشطة تفاعلية تُنفذ عن بُعد، عبر منصات التعلم الذكي، وتعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية الوزارة الرامية إلى دمج القيم الثقافية والدينية في العملية التعليمية، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة للطلبة، وتعزيز قدراتهم على التفكير والتحليل.

وقد تم تنفيذ المبادرة أيام الجمعة، حيث تضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة، التي شملت تلاوة القرآن الكريم، وشرح معاني الآيات، إلى جانب أنشطة تربوية تهدف إلى غرس قيم التسامح والتعاون والاحترام، وأنشطة تتماشى مع روح الشهر الفضيل، ما ساهم في ترسيخ المعرفة بشكل عملي لدى الطلبة.

ولاقت المبادرة استحساناً كبيراً من الطلبة وأولياء الأمور على حد سواء، حيث أبدى الطلبة تفاعلاً ملحوظاً مع الأنشطة، وأظهرت ردود الفعل الأولية تحسناً في مستوى استيعابهم للمواد الدراسية، بالإضافة إلى تعزيز وعيهم بالقيم الإسلامية والاجتماعية.

وتهدف الوزارة من خلال مشاركة آراء أولياء الأمور حول مدى فاعليتها وتأثيرها في فهم الطلبة وتفاعلهم مع الأنشطة المختلفة، كما تهدف الوزارة من خلال هذا التقييم إلى تحديد النقاط الإيجابية التي يمكن تعزيزها، والجوانب التي قد تحتاج إلى تطوير في المبادرات المستقبلية.

وأكدت الوزارة أن استبيان التقييم متاح عبر بوابة التعلم الذكي للطالب، وتُعد هذه المساهمة فرصة مهمة لتحسين جودة البرامج التعليمية المقدمة، وضمان استجابة أكبر لاحتياجات الطلبة التعليمية والتربوية. ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى الاستفادة من هذه الفرصة للتعبير عن آرائهم، مشيرة إلى أن مساهماتهم ستلعب دوراً حاسماً في تطوير مبادرات مماثلة مستقبلاً، بما ينعكس إيجابياً على مستوى التحصيل الدراسي للطلبة.