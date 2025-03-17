حمدان بن محمد لمجندي الخدمة الوطنية: الإمارات بسواعدكم تعلو وتزهر

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع أن الخدمة الوطنية ليست مجرد مرحلة عابرة، بل تجربة وطنية تصقل الشخصية وتعزز قيم المسؤولية والتضحية وتغرس في النفوس حب الوطن والاستعداد الدائم للدفاع عنه.

وأعرب سموه عن فخره بكل شاب كانت خدمة الوطن جزءًا من حياته ، لأنهم ليسوا فقط حماة الديار بل هم مستقبلها وعزها، مؤكدا سموه أن الإمارات بسواعد هؤلاء الشباب تعلو وتزهر.

جاء ذلك خلال تناول سموه طعام الإفطار اليوم مع أبناء وطننا الأوفياء من مجندي الخدمة الوطنية في مركز تدريب سويحان احتفاءً بالشهر الفضيل ..

ودون سموه في حسابه على منصة " إكس": " سعدت اليوم بتناول طعام الإفطار مع أبناء وطننا الأوفياء من مجندي الخدمة الوطنية في مركز تدريب سويحان احتفاءً بالشهر الفضيل ..

وأضاف سموه " الخدمة الوطنية ليست مجرد مرحلة عابرة، بل تجربة وطنية تصقل الشخصية .. وتعزز قيم المسؤولية والتضحية .. وتغرس في النفوس حب الوطن والاستعداد الدائم للدفاع عنه.. فخورٌ بكل شاب كانت خدمة الوطن جزءًا من حياته .. لأنهم ليسوا فقط حماة الديار.. بل هم مستقبلها وعزها.. الإمارات بسواعدكم تعلو وتزهر".