«دبي للمرأة» تنظم المعرض الرمضاني لرائدات الأعمال الإماراتيات من موظفات حكومة دبي

برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، افتتحت منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة العضو المنتدب مساء أمس الأول، فعاليات «المعرض الرمضاني لرائدات الأعمال الإماراتيات من موظفات حكومة دبي»، الذي تنظمه المؤسسة في مقر نادي دبي للسيدات، وذلك بحضور هالة بدري المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون بدبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة المؤسسة، وفهيمة عبدالرزاق البستكي عضو مجلس الإدارة، ونعيمة أهلي المديرة التنفيذية للمؤسسة.

ويهدف المعرض، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويستمر 3 أيام متتالية، إلى دعم وتشجيع رائدات الأعمال الإماراتيات من موظفات حكومة دبي، عبر توفير منصة مثالية لعرض وتسويق منتجاتهن ومشاريعهن الإبداعية، وذلك في إطار استراتيجية عمل مؤسسة دبي للمرأة الرامية إلى دعم الدور الريادي للإماراتية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جودة حياتها.

16 دائرة حكومية

وتشارك في المعرض أكثر من 33 رائدة أعمال إماراتية من 16 دائرة حكومية في دبي وهي: النيابة العامة، والشرطة، والجمارك، واقتصادية دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الكهرباء والمياه، وهيئة الثقافة والفنون، والبلدية، ودبي الصحية، والمحاكم، ومؤسسة خدمات الإسعاف، ودائرة الموارد البشرية، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة الأراضي والأملاك، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وهيئة الطرق والمواصلات.

منظومة قوية

وبهذه المناسبة قالت منى المري: «تمتلك دولة الإمارات منظومة قوية ومتكاملة لريادة الأعمال، إضافة إلى تشريعات اقتصادية متطورة وبيئة تنافسية ملهمة تشجع على تأسيس الأعمال والمشاريع المختلفة، كما أن الإمارات تتصدر لثلاثة أعوام متتالية المؤشر العالمي لريادة الأعمال، الذي يصدر سنوياً عن المرصد العالمي لريادة الأعمال ومقره بريطانيا، ما يبرز اهتمام الدولة بقطاع ريادة الأعمال باحتسابه رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني».

وأكدت أن تنظيم المعرض الرمضاني لرائدات الأعمال من موظفات حكومة دبي يأتي تأكيداً على الالتزام الثابت لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بدعم المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتعزيز دورها المحوري في التنمية الاجتماعية والاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أهمية المعرض في تسليط الضوء على مشاريع ريادة الأعمال باحتسابها أداة فعالة في تعزيز جودة حياة المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، مؤكدة أن حكومة الإمارات تولي ريادة الأعمال وتوفير التسهيلات والبيئة المحفزة على تأسيس وتطوير العمل الخاص أهمية كبيرة لما لذلك من أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.

وأعربت عن شكرها لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعاونها ودعمها للمعرض، كما أعربت عن سعادتها بتنوع المشاريع والمنتجات المشاركة في المعرض، والتي تعود لموظفات يتميزن بالإبداع والرغبة في استثمار ما لديهن من طاقات ومواهب وطموح، ما يبرز حرص المرأة على أن تكون مبدعة ومنتجة ومؤثرة في الاقتصاد والمجتمع الإماراتي.

مهارات إدارية

وأكدت نعيمة أهلي أن مشاركة الدوائر الحكومية المختلفة في المعرض تبرز اهتمام الدولة بقطاع ريادة الأعمال لدوره المهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي على مستوى الفرد والمجتمع، مشيرة إلى أن المعرض يسهم كذلك في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ويمثل منصة حيوية لصقل المهارات الإدارية والقيادية للمرأة.

وأضافت إن تنظيم المعرض يأتي ضمن عدة مبادرات وبرامج تشتمل عليها الخطة الاستراتيجية لمؤسسة دبي للمرأة لتعزيز الإسهام الفاعل للمرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعمها بصفة خاصة في قطاع ريادة الأعمال، بما يعود بالنفع عليها وعلى أسرتها، كون الأسرة النواة الرئيسة لمجتمع مستقر ومزدهر، مؤكدة التزام المؤسسة تحسين جودة حياة المرأة عبر العديد من المبادرات والمنصات التي تسلط الضوء على إنجازاتها في المجالات كافة، ولا سيما ريادة الأعمال.

جهود نوعية لتمكين رائدات الأعمال بحكومة دبي

أعربت موظفات مشاركات في المعرض، لـ«البيان»، عن بالغ سعادتهن بالمشاركة، وثمّنَّ الجهود النوعية لحكومة دبي وتوفيرها بيئة محفزة وصديقة للمرأة الباحثة عن التميز في ريادة الأعمال، مشيرات إلى أن هذا الدعم يشكل حافزاً قوياً لهن للابتكار والإبداع والعمل في مجال القطاع الخاص.

وقالت إسراء الملا، موظفة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن المعرض يعد مناسبة مهمة لها للمشاركة وعرض أحدث الأزياء والملبوسات التي تتولى تصميمها وإنتاجها، إذ عملت على ابتكار «عبايات» إماراتية بروح عصرية، مشيرة إلى الإقبال اللافت من السيدات على زيارة المعرض والاستفادة من تنوع المنتجات تحت سقف واحد.

وقالت ضحى العطار، من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن المعرض مناسبة لعرض منتجاتها وأزيائها ومقابلة جمهور المعرض، إلى جانب بحث فرص التعاون مع السيدات المشاركات في الحدث، للتعرف إلى منتجاتهن وما يعرضنه من أعمال لاكتساب وتبادل الخبرات في مجال ريادة الأعمال.

وقالت زبيدة عبدالله، من النيابة العامة بدبي، إن الدولة ذللت لها العديد من التحديات التي قد يواجهها رائد الأعمال بشكل عام، مشيرة إلى أن هدفها من المشاركة يأتي في إطار تأكيد حضور المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية وعدم اقتصارها على دورها النمطي أو الوظيفي.

وأشارت ليلى عبدالله، من هيئة الثقافة والفنون في دبي، إلى أن المشاركة في هذه المعارض فرصة لاكتساب الخبرات والاستفادة من خبرات المشاركات، لافتة إلى أن مشروعها المتمثل في مقهى متنقل في سيارة كلاسيكية قديمة يلقى إقبالاً لافتاً من الشباب والفتيات لتفرده، وتنوي زيادة عدد هذا النوع من السيارات ليصبح «ترنداً» يحمل شعار «صنع في الإمارات».