مركز محمد بن راشد للفضاء يتلقي الإشارة الأولى من القمر الاصطناعي "اتحاد سات"

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن تلقي الإشارة الأولى من القمر الاصطناعي “اتحاد سات”، وذلك بعد وصوله إلى مداره بنجاح. وبهذه الخطوة، يبدأ فريق المهندسين في مركز التحكم بالمهمات عملية التحقق من سلامة الأنظمة والأجهزة على متن القمر، وإجراء سلسلة من الاختبارات التقنية لضمان كفاءتها.

وبعد التأكد من أداء جميع الأنظمة بنجاح، ستبدأ المرحلة التالية، والتي تشمل التقاط أولى الصور باستخدام تقنيات التصوير الراداري المتطورة التي يتميز بها “اتحاد سات”، وستساهم هذه الصور في دعم العديد من التطبيقات المهمة، مثل مراقبة البيئة، ورصد الكوارث الطبيعية، وتحليل التغيرات المناخية، وتتبع حركة السفن والملاحة البحرية، ودعم قطاع الزراعة الذكية.