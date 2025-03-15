محمد بن راشد للفضاء: "اتحاد سات" يصل إلى مداره بنجاح

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن وصول القمر الاصطناعي “اتحاد سات” إلى مداره بنجاح، بعد عملية إطلاق ناجحة تمت صباح اليوم من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية على متن صاروخ “فالكون 9” التابع لشركة سبيس إكس، وتلقى المركز الإشارة الأولى من القمر الاصطناعي "اتحاد سات" بعد وصول إلى مداره في الفضاء الذي يبعد عن الأرض قرابة 500 كيلو متر.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة الإمارات الفضائية، حيث يعزز من مكانتها في تطوير وتشغيل الأقمار الاصطناعية الرادارية، ويدعم جهودها في الاستشعار عن بُعد وتحليل البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وسيبدأ “اتحاد سات” المرحلة التشغيلية قريبًا، حيث سيوفر صورًا عالية الدقة لدعم مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك رصد التغيرات البيئية، وتتبع تسربات النفط، وإدارة الكوارث الطبيعية، وتعزيز الزراعة الذكية، ومراقبة الملاحة البحرية.

وسيتم تشغيل القمر وإدارته بالكامل من مركز التحكم بالمهمات في مركز محمد بن راشد للفضاء، ليكون إضافة نوعية إلى منظومة الأقمار الاصطناعية الإماراتية، التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي.