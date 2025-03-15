نجاح المرحلة الأولى من إطلاق القمر الاصطناعي "اتحاد سات"

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن نجاح المرحلة الأولى من عملية إطلاق القمر الاصطناعي الراداري “اتحاد سات”، والذي انطلق صباح اليوم في تمام الساعة 10:43 بتوقيت دولة الامارات من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، على متن صاروخ “فالكون 9” التابع لشركة سبيس إكس.

ويُعد “اتحاد سات” أول قمر اصطناعي راداري يتم تطويره بالكامل من قبل فريق مركز محمد بن راشد للفضاء، بالشراكة مع شركة “ساتريك إنشيتيف” الكورية الجنوبية. وقد قاد الفريق الإماراتي عمليات تحديد الخصائص التقنية للقمر، قبل الانتقال إلى مراحل التصميم الأولي والاختبار التقني، لضمان توافقه مع أعلى المعايير العالمية.

وسيوفر اتحاد سات عند وصوله إلى مداره، ثلاثة أنماط متقدمة للتصوير وهي تصوير دقيق لمناطق صغيرة وتغطية واسعة للمساحات الكبيرة ورصد ممتد لمناطق أطول.

وستُستخدم هذه التقنيات المتطورة في دعم الزراعة الذكية، والمراقبة البيئية، وتتبع حركة الملاحة البحرية، وإدارة الكوارث الطبيعية، واكتشاف تسربات النفط. كما سيتم معالجة البيانات التي يوفرها القمر باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة التحليلات والنتائج.

ومن المتوقع أن يستغرق “اتحاد سات” ساعتين للوصول إلى مداره، وإرسال أول إشارة له إلى مركز التحكم بالمهمات في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث سيتم تشغيله وإدارته بالكامل من هناك.

ويمثل إطلاق “اتحاد سات” إنجازًا نوعيًا جديدًا لدولة الإمارات في مجال الفضاء، حيث يعزز من مكانتها كدولة رائدة في تقنيات الاستشعار عن بُعد، ويدعم جهودها في البحث العلمي والاستدامة البيئية. كما يُعزز المشروع من قدرات الكوادر الإماراتية المتخصصة، التي تواصل تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.