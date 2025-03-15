اتحاد سات يستغرق ساعتين للوصول إلى مداره

أكد مركز محمد بن راشد للفضاء أن القمر الاصطناعي «اتحاد سات»، أول قمر اصطناعي راداري يطوره فريق مركز محمد بن راشد للفضاء، الذي سيتم اطلاقه صباح اليوم في تمام الساعة 10.43 بتوقيت دولة الإمارات من قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، على متن صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس) سوف يستغرق ساعتين للوصول إلى مداره وإرسال أول إشارة له.

وتم تطوير «اتحاد سات» ضمن شراكة استراتيجية مع شركة «ساتريك إنشيتيف» الكورية الجنوبية، حيث قاد فريق مركز محمد بن راشد للفضاء عملية تحديد الخصائص التقنية للقمر الاصطناعي، قبل الانتقال إلى مرحلة التصميم الأولى والاختبار التقني لضمان الامتثال لأعلى المعايير العالمية.

وسيوفر «اتحاد سات» عند وصوله الى مداره 3 أنماط للتصوير؛ تصوير دقيق لمناطق صغيرة، وتغطية واسعة للمساحات الكبيرة، ورصد ممتد لمناطق أطول. وكل هذه التقنيات تجعل منه أداة حيوية لخدمة قطاعات متعددة، بدءاً من اكتشاف تسربات النفط، مروراً بإدارة الكوارث الطبيعية، وتتبع حركة الملاحة البحرية، ودعم الزراعة الذكية، والمراقبة البيئية الدقيقة.

كما سيتم معالجة البيانات التي سيوفرها «اتحاد سات» بتقنيات مزودة بالذكاء الاصطناعي. وسيتم تشغيل القمر الاصطناعي وإدارته، بعد الإطلاق، من قبل مركز التحكم بالمهمات في مركز محمد بن راشد للفضاء.