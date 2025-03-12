طالبات يبتكرن تطبيقاً يسهل التنقل بمراكز التسوق

ابتكرت مجموعة من الطالبات من جامعة الوصل بدبي تطبيقاً ذكياً يعتمد على شبكة الحساسات اللاسلكية وتقنية BLE، ويهدف إلى تسهيل التنقل داخل مراكز التسوق الكبيرة عبر تحديد المواقع الداخلية بدقة عالية.

وأوضحت الطالبات رؤى عبدالرحمن، ضحى طارق، آية بن هاني، ندى معمر، رغد عبدالحكيم الغرباوي، سارة هيثم حسين، سمر عزام قندقجي، وديمة غسان المنصور، أن التطبيق، يسعى إلى تقديم تجربة سلسلة للسياح ولمرتادي مراكز التسوق لا سيما الكبيرة، وتتميز بالأمان والدقة العالية في تتبع خطوات المستخدم داخل «المول»، ما يعزز راحة المستخدمين وسعادتهم، ويجعل تجربة التسوق أكثر كفاءة وسهولة.

حلول للتحديات

وأضفن أن الابتكار يضع حلولاً لعدد من التحديات التي تواجه المستخدمين خلال رحلة التسوق والترفيه في بعض مراكز التسوق مثل غياب أو عدم وضوح الإرشادات للوصول إلى وجهتهم، مثل متجر أو مطعم بعينه عوضاً عن البحث عن رجل الأمن لسؤاله أو المشي مسافات داخل المول بحثاً عنه أو حتى البحث عن المكان الذي أوقف فيه سيارته، ما قد يضيع وقت المتسوق أو الزائر ويرهقه.

وأوضحن أن التطبيق يوفر حلولاً مبتكرة عبر اختصار الزمن الذي يقضيه المتسوق في البحث عن وجهته، كما أن التطبيق يوفر ميزة حفظ المواقع المفضلة، وإرشاد المستخدم عبر خرائط تفاعلية، بالإضافة إلى أنه يتيح له مشاركة الموقع مع الأصدقاء بسهولة، وعرض معلومات مختصرة عن المتاجر والمرافق، هذا إلى جانب إمكانية حفظ أماكن وقوف سيارات الزائرين والمتسوقين.

وأشارت الطالبات أيضاً إلى أن النظام يعتمد على التخزين المؤقت للبيانات دون الحاجة المستمرة للاتصال بالإنترنت ما يعزز من أهميته.

وأكدت الطالبات اللواتي يدرسن في السنة الثالثة تخصص اللغة العربية وآدابها، أن جامعة الوصل تحرص على تعزيز ثقافة الابتكار بين طلبتها من خلال مساق الابتكار الذي تطرحه، كما ساهمت الجامعة في تدريب طلبتها على الابتكار، من خلال ورش عمل وتحفيزهن على المشاركة في المحافل المحلية المعنية بالابتكار.