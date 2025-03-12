إصدار 6.9 ملايين بطاقة هوية إماراتية 2024

أشار تقرير إحصائي حديث صادر عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حول إجمالي أعداد بطاقات الهوية الإماراتية التي أصدرتها الهيئة خلال العام الماضي، إلى صدور 6 ملايين و929 ألفاً و359 بطاقة، منها 1.77 مليون بطاقة جديدة، و5.15 ملايين بطاقة مجددة.

وبحسب التقرير الذي نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن إجمالي تصاريح الإقامة التي تم إصدارها 4 ملايين و3 آلاف و105 تصاريح، بينما تم تجديد 3 ملايين و153 ألفاً و296 تصريح إقامة.

ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي عدد المعاملات لطلب الإعفاء من رسوم التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية، خلال العام الماضي، بلغت 20 ألفاً و305 معاملات.

وأشارت إلى أن هناك 3 فئات يتم إعفاؤهم من غرامات التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية، لافتة إلى أنه يمكن للمتعاملين التقدم بسهولة للحصول على إعفاء من غرامات التأخير من خلال القنوات الذكية المخصصة للهيئة.

وأوضحت أن الفئات المعفاة هي الفرد الذي غادر الدولة ومضى على مغادرته أكثر من 3 أشهر، وقد انتهت مدة صلاحية بطاقة الهوية بعد مغادرته للدولة، والفرد الذي انتهت صلاحية بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهات المختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا، والفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل حصوله على جنسية الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد.