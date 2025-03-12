214 مخالفة لمشاريع بناء في دبا الفجيرة

كشف المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا إنجاز إدارة الشؤون الهندسية والأراضي 662 رخصة بناء جديدة منذ بداية عام 2024 حتى شهر مارس الجاري في مدينة دبا الفجيرة والمناطق التابعة لها.

وأشار إلى تكثيف جهودهم من خلال الجولات التفتيشية والدورية على سير العمل في المواقع الإنشائية، التي أسفرت عن تحرير 214 مخالفة بناء على أصحاب المشاريع الذين لم يلتزموا بالاشتراطات الخاصة بالعمل، كما تم إصدار 25 إنذاراً.

وبيّن أن الزيادة في رخص البناء تعكس الجهود التي تبذلها البلدية في تيسير إجراءات منح تراخيص البناء، والعمل بنهج التطوير المستمر للأنظمة والاشتراطات.