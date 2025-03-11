2711 أسرة استفادت من المير الرمضاني بالفجيرة

وزعت جمعية الفجيرة الخيرية المير الرمضاني على 2711 أسرة في جميع مناطق إمارة الفجيرة، في إطار حملتها لمشاريع رمضان الخيرية، تحت شعار «الباقيات الصالحات».

وأكد يوسف المرشودي، مدير عام الجمعية، الحرص على ترسيخ قيم التكافل المجتمعي، وبث روح التسامح والمحبة والعطاء، لافتاً إلى أن مشروع المير الرمضاني يوفر الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للأسر المستحقة للمساعدة في شهر رمضان الكريم.

وأشار إلى توزيع السلال الغذائية الجاهزة التي تحتوي على العديد من المواد الأساسية المتنوعة من الغذاء، إضافة إلى القسائم الشرائية، حيث تمكن الأسر بموجبها من شراء المواد الغذائية من المراكز التجارية المعتمدة، بما يغطي حاجة الأسر المتعففة طوال شهر رمضان، موضحاً أن الجمعية استقبلت شهر رمضان المبارك هذا العام بمجموعة كبيرة من البرامج والمشاريع الخيرية، تشمل توزيع زكاة المال والمير الرمضاني وإفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد.

وقال إن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على تقديم الدعم للأسر المتعففة والمستحقة وتعزيز روح التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع.

وأضاف أن الجمعية تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد من الأسر المتعففة خلال الشهر الفضيل، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية على هذه الأسر كما تواصل الجمعية توزيع المواد الغذائية العينية عليهم طوال العام.

وأكد دور المحسنين والجهات والمؤسسات والمتطوعين الذين شاركوا بالمساهمة في هذا المشروع في تحفيز المجتمع على الأعمال الخيرية.