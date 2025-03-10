تفعيل أكاديمية «تمكين» لدعم الطلبة

فعلت مدارس حكومية أكاديمية «تمكين» لدعم وتعزيز أداء الطلبة وتمكينهم من إتقان المهارات الأساسية في المواد الدراسية خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم لرفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، عبر تقديم دعم أكاديمي مكثف يركز على معالجة الفجوات التعليمية التي كشفت عنها نتائج الاختبارات السابقة.

وتستهدف أكاديمية «تمكين» الطلبة من الصف الـ3 حتى الصف الـ12، حيث تشمل حصص مراجعة مكثفة لبعض المواد منها الرياضيات، العلوم، اللغتان العربية والإنجليزية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، وتُعقد الحصص وفق جدول معتمد طوال أيام الأسبوع، ما يمنح الطلبة فرصة لتعزيز فهمهم للمواد واستيعاب المفاهيم الأساسية بشكل أفضل.

وفي إطار حرصها على توفير فرص متساوية للدعم الأكاديمي، قامت المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم بتفعيل حصص مراجعة عن بُعد، ما أتاح للطلبة فرصة مناقشة معلميهم بشكل مباشر وطرح الأسئلة المتعلقة بالمحتوى الدراسي، وأسهمت هذه الخطوة في تعزيز تفاعل الطلبة مع المواد الدراسية، وتطوير قدرتهم على التفكير النقدي وحل المشكلات. وأكد عدد من مديري المدارس أن تفعيل حصص المراجعة الرقمية يعكس التزام المؤسسات التعليمية بتوفير بيئة داعمة للطلبة، وتساعدهم على مواجهة التحديات الدراسية وتحقيق أفضل النتائج، وأشاروا إلى أن الحصص شملت تدريبات تطبيقية وتمارين تفاعلية على الهياكل التعليمية، مما عزز من قدرة الطلبة على التعامل مع أنماط الأسئلة المختلفة في الامتحانات.

من جانبه، أوضح عدد من المعلمين أن أكاديمية «تمكين» أسهمت في رفع مستوى الثقة لدى الطلبة، حيث أبدوا تفاعلاً كبيراً مع الحصص، وحرصوا على المشاركة في النقاشات وطرح الاستفسارات، مضيفين أن المنهجية التفاعلية المتبعة في الحصص ساعدت على ترسيخ المفاهيم العلمية، ما يُتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي على نتائج الطلبة.