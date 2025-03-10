"التربية" تمدد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية لمدة أسبوع إضافي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمديد فترة التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025 – 2026 لمدة أسبوع إضافي، وذلك استجابةً للطلب المتزايد من أولياء الأمور، وكانت الوزارة حددت سابقا 7 مارس لتاريخ اغلاق باب التسجيل.

وأوضحت الوزارة أن هذا التمديد يهدف إلى منح الفرصة لأولياء الأمور لاستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لضمان تسجيل أبنائهم في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن التسجيل في المدارس الحكومية بمختلف إمارات الدولة يشمل الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، ويشمل التسجيل عدة فئات، من بينها الطلبة المستجدون الذين يلتحقون بالمدرسة لأول مرة، بالإضافة إلى الطلبة المنتقلين من مدارس ومعاهد خاصة، كما يشمل التسجيل الطلبة المنتقلين من معاهد التكنولوجيا التطبيقية، والطلبة المنتقلين من مدارس خارج الدولة، وأيضًا الطلبة المنتقلين من مدرسة حكومية إلى أخرى.

وفي إطار تنظيم عملية تسجيل الطلبة وضمان توفر المقاعد الدراسية، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المعلنة، سيتم تطبيق عدة شروط، أولها، عدم ضمان توفير شاغر حسب النطاق الجغرافي لسكن الطالب، حيث سيتم التسجيل وفق الشواغر المتاحة فقط، وثانيًا، يتحمل ولي الأمر مسؤولية توفير المواصلات للطالب في حال عدم التسجيل في الوقت المحدد، وثالثًا، يتحمل ولي الأمر أيضًا مسؤولية توفير الكتب المدرسية.

وحددت الوزارة سن القبول في مختلف المراحل الدراسية حيث يقبل في الروضة الأولى الأطفال من مواليد 01/09/2020 وحتى 31/08/2021 من أتم الرابعة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يقبل فيه، فيما يقبل في الروضة الثانية الأطفال من مواليد 01/09/2019 وحتى 31/08/2020 من أتم الخامسة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يقبل فيه، ويقبل في الصف الأول الطلبة من مواليد 01/09/2017 وحتى 31/08/2019 من أتم السادسة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يقبل فيه ولم يتجاوز عمره ثمان سنوات.

آلية التسجيل

وبينت الوزارة أنه بالإمكان التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي القادم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم www.moe.gov.ae أو عبر تطبيقها الذكي MOE UAE، مؤكدةً على ضرورة تحديث البيانات الشخصية المرتبطة بالهوية الرقمية للوصي (ولي الأمر) حسب الحالة الاجتماعية لإتمام إجراءات التسجيل، وستقوم الوزارة بإشعار ولي الأمر بمستجدات الطلب، منوهةً إلى ضرورة اختيار خدمة المواصلات في طلب التسجيل خلال فترة التسجيل المعتمدة لضمان توفيرها مع بداية العام الدراسي.

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الشامل لتسجيل الطلبة في المدارس الحكومية العام الدراسي القادم الذي حددت فيه المعايير والاشتراطات لقبول تسجيل الطلبة، في الفئات المذكورة إلى جانب قبول الطلبة في مسارات التعليم التي تتيحها الوزارة العام والمتقدم، وكذلك لقبول الطلبة من أصحاب الهمم حيث خصصت لهم الوزارة عدة معايير لضمان إدماجهم في البيئة التعليمية وفق أفضل الممارسات، وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم تقديرها لتعاون أولياء الأمور في ضمان حصول أبنائهم على مقاعدهم الدراسية في الوقت المناسب، داعية الجميع إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة لاستكمال إجراءات التسجيل بسلاسة.

ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى متابعة القنوات الرسمية للوزارة للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات المتعلقة بعملية التسجيل، مؤكدةً حرصها على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لضمان انضمام جميع الطلبة المستوفين للشروط إلى النظام التعليمي الحكومي.