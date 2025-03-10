مائدة إفطار لإحياء السنع والموروث في دبا الحصن

نظم المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن وبلدية دبا الحصن «الإفطار الجماعي» لكافة سكان المدينة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف تعزيز الألفة والتواصل المجتمعي وترسيخ قيم الخير والعطاء والتضامن، بجعل مدينة دبا الحصن «أسرة واحدة على سفرة رمضان»، التي ضمت عدداً كبيراً من المسؤولين والأهالي من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

وقال أحمد عبدالله بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن: «إن «الإفطار الجماعي» مبادرة سنوية تجمع جميع السكان في أجواء أسرية فيها التآلف والترابط الاجتماعي في هذا الشهر الكريم».

تلمس الاحتياجات

وأشار طالب اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن أن التنظيم يعزز قيم الأخوة بين أبناء المدينة، لافتاً إلى أن المبادرة تقوم على إحياء السنع والموروث الشعبي الأصيل الذي توارثته الأجيال، علاوة على قضاء الأوقات في شهر رمضان المبارك، في تلمس احتياجات المواطنين، وتبادل الآراء والمقترحات التي تعود بالنفع على المدينة، إلى جانب الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للجمهور في مدينة دبا الحصن.