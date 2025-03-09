"الإمارات للطعام" يقيم إفطاراً جماعياً لأكثر من 3000 عامل في دبي

نظم بنك الإمارات للطعام، إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أمس السبت إفطاراً جماعياً لأكثر من 3 آلاف عامل من جنسيات مختلفة، تماشياً مع جهود البنك في ترسيخ قيم التكافل المجتمعي واعترافاً وتقديراً لفئة العمال ودورهم في المجتمع، وشارك في إعداده وتجهيزه شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وذلك في حديقة زعبيل بدبي.

وتعكس مبادرة "إفطار زعبيل" التزام بنك الإمارات للطعام بالتضامن الاجتماعي وتقدير مساهمات القوى العاملة ودورهم في المجتمع، وضمن مستهدفات مبادرة" بالعطاء نجتمع" التي اطلقها بنك الامارات للطعام لتوفير سبعة ملايين وجبة من فائض الطعام وايصالها الى المستحقين خلال شهر رمضان المبارك، حيث تجمع المبادرة سنوياً أفراد المجتمع من جميع الأطياف، ما يعزز قيم العطاء والتسامح والتآخي في المجتمع، وبات الإفطار الجماعي السنوي أحد مبادرات بنك الإمارات للطعام، نهجاً إنسانياً يحتذى به في مجال العمل الخيري والتكافل المجتمعي، وتعزيز الدور المجتمعي والتطوعي لكافة أفراد المجتمع.

وكان بنك الإمارات للطعام أطلق مبادرة "بالعطاء نجتمع" لتوفير7 ملايين وجبة للمحتاجين خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن المبادرة 3 مبادرات فرعية رئيسية هي: "سلال النعم"، التي تركز على توزيع أكثر من 200 ألف وجبة يومياً خلال الشهر الفضيل داخل الدولة وخارجها، حيث تُجمع تلك الوجبات على شكل تبرعات وطرود غذائية من شركاء البنك من محلات البيع بالتجزئة، والمؤسسات الغذائية، وشركات ومصانع الأغذية، إلى جانب جمع فائض الطعام المطبوخ وغير المطبوخ من الفنادق والمطاعم والمتبرعين من الشركات والأفراد وتوزيعها على المستفيدين بالتنسيق مع شركائه من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية والخاصة"، ومبادرة "إفطار زعبيل"، وهي مبادرة توفر وجبات الإفطار لأكثر من 3000 عامل، كذلك مبادرة "فائض الخير"، وهو برنامج توعوي يعمل على تثقيف المجتمع حول طرق مبتكرة ومستدامة لإعادة استخدام الفائض من الطعام.