سفير الإمارات في جنوب السودان: افتتاح مستشفى "مادهول" استمرار لمبادرات الإمارات الإنسانية

أكد سعادة محمد سالم الراشدي، سفير الدولة الغير المقيم لدى جنوب السودان، أهمية الدور الإنساني الحيوي الذي تقوم به دولة الإمارات ومساهمتها في التخفيف من معاناة المحتاجين، موضحاً في الوقت نفسه، أن افتتاح مستشفى "مادهول" الميداني اليوم يأتي مواصلة للعديد من المبادرات التي قدمتها دولة الإمارات في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية، وكذلك حرصها الدائم على توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمعات المحتاجة في جنوب السودان التي تستضيف أيضا اللاجئين السودانيين.

وأوضح أن دولة الإمارات بفضل القيادة الرشيدة لا تتوانى عن تقديم المساعدة للمتضررين والمرضى المحتاجين في مختلف بقاع الأرض من خلال المبادرات الإنسانية التي تنفذها من خلال مختلف القطاعات الخيرية والإنسانية والطبية المعنية، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة الدولة كنموذج عالمي يحتذى به في مجالات العمل التطوعي الإنساني كافة.

وأضاف أن المستشفى الميداني سيكون له دور فعال في تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية لدعم الاحتياجات الصحية لسكان المنطقة والمناطق المجاور لها وكذلك للاجئين السودانيين، في نموذج مميز للعمل الإنساني الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، طيب الله ثراه، ويواصل مسيرة العطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

تأهيل

وأفاد علي الفلاسي، مدير العلاقات الحكومية في برجيل القابضة، أن دولة الإمارات، راعت عند انشائها للمستشفى الميداني، تضمينه بمعهد متخصص، معني بتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المحلية، يتولى مهام رفد القطاع الصحي بالكوادر الطبية المتخصصة، بما يساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى خلق بيئة أكثر استدامة واستمرارية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.

وأوضح ان المرحلة الأولى من عملية التدريب والتأهيل، شملت 35 طبيباً وممرضا، بواقع 20 طبيبا وطبيبة و15 ممرضا وممرضة، لافتاً في الوقت نفسه، بان المرحلة المقبلة من المقرر ان يتم تدريب نحو 65 طبيباً وممرضا.

وقال إن افتتاح المستشفى، يعكس الرؤية الإنسانية لدولة الإمارات في تقديم المساعدات وتعزيز الرعاية الصحية للإشفاء السودانيين، كما يشكل امتداداً لرؤية قيادة الدولة الرشيدة ومشاريع ومبادرات هيئاتها ومؤسساتها على مستوى المنطقة والعالم، في دعم وتمكين القطاعات الأكثر حيوية وتأثيراً على حياة الناس مباشرة وخصوصاً القطاع الصحي.

وأفاد بان دولة الإمارات رسمت عبر حزمة مبادراتها الإنسانية نموذجاً إغاثياً إنسانياً، أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وسار عليه كافة قيادات وطننا الغالي، جاعلين الإمارات تتبوأ العديد من المراكز المتقدمة في مجالات العمل الخيري والإنساني.

ويضم المستشفى مركزاً لإدارة تفشي الأمراض المعدية، مع جناح عزل مخصص ومتخصصين طبيين مدربين على بروتوكولات الوقاية من العدوى واستخدام معدات الوقاية الشخصية وإجراءات عزل المرضى، كما يمتلك المستشفى خطة استجابة شاملة للطوارئ للكوارث الطبيعية.