«تنظيم الصناعة الأمنية» تطلق مبادرات لتطوير مهارات كوادرها

أطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» مبادرات ابتكارية استهدفت تطوير وتعزيز مهارات الكوادر المهنية لديها، وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وأكد خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة أهمية تطوير وتحفيز المهارات الذهنية للكوادر العاملة، من خلال مبادرات ابتكارية يتم تقديمها للموظفين على فترات متناوبة، مما يخلق منافسات فردية داخل المؤسسة، هدفها تعزيز التفكير الاستراتيجي، سرعة البديهة، والابتكار، وجعل تطوير المهارات الذهنية والعقلية جزءاً من أسلوب حياة الموظفين، مما يسهم في بناء بيئة عمل تعتمد على الإبداع والتحدي المستمر، مستعرضاً بعض هذه المبادرات التدريب الذهني «مايند جيم» الرامية إلى تطوير المهارات الذهنية والمعرفية للكفاءات الأمنية، وهي عبارة عن تطبيق مبتكر تفاعلي يقوم بتحميله الكوادر الأمنية في دبي، للتفاعل والتنافس في الألعاب المهارية والذهنية مع تقديم مكافآت يومية وأسبوعية وشهرية لتعزيز التطوير الشخصي والمهني، ويعزز كفاءة العاملين في القطاع الأمني.

وتعد مبادرة «إمارات الأمان» منصة فريدة تجمع فرقاً من مختلف القطاعات لتعزيز العمل الجماعي، الوحدة، والقيادة التوجيهية، يركز الحدث على فرق مكونة من سبعة أشخاص أو مشاركين فرديين يخوضون تحديات ذهنية وبدنية متنوعة، بالإضافة إلى ألعاب ديناميكية مصممة لاختبار مهارات القيادة والتعاون في بيئة تنافسية مليئة بالإبداع والابتكار، وقد استقطبت المبادرة في موسمها الخامس أكثر من 500 فريق، و4475 لاعباً، ما يعكس تأثيرها الواسع في تطوير مهارات الأفراد وتعزيز روح التحدي والمنافسة.

وذكر السليس الألعاب التنافسية، التي تنضوي تحت مظلة المبادرة وهي «قوة الاتحاد»، ويعزز هذا التحدي التعاون لتحقيق هدف مشترك، وتحدي «على خطى القادة» – وهو منافسة على شكل محاكاة لقرارات القادة الاستراتيجية في بيئة تنافسية، ومسابقة اتحاد العقول لاختبار الذكاء والتفكير الجماعي تحت الضغط، و«تحدي كسر الشيفرة» – الذي يعتمد على تحليل البيانات واتخاذ القرارات بسرعة ودقة، مشيراً إلى أن المبادرة بما تتضمنه من منافسات تعكس التزام مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» بتطوير قدرات الأفراد في بيئة مليئة بالابتكارات والحماس، والتحدي، والتفاعل البناء، بما يسهم في تعزيز الثقافة الأمنية والتعاون المؤسسي.

وقال، إن دور المؤسسة يتضمن الإشراف على حراس الأمن والتأكد من اجتيازهم لاختبارات ومعايير صارمة، وتصميم مناهج تدريب عالمية، وفق أعلى المعايير لتعزيز كفاءة العاملين في المجال الأمني، علاوة على تأهيل، ترخيص، اعتماد، وتنظيم العاملين في القطاع الأمني لضمان الجاهزية المهنية، وتأمين عروض الألعاب النارية والفعاليات الكبرى، لضمان أعلى مستويات السلامة، وتنظيم وحماية الاستثمارات والتجارة في دبي، من خلال تطوير أنظمة أمنية متقدمة.

جدير بالذكر أن عدد العاملين في مجال الحراسات المعتمدين من المؤسسة تجاوز الـ 58 ألفاً، بما في ذلك حراس، مشرفون، ومديرو أمن مؤهلون.