8305 ذبائح استقبلتها مقاصب رأس الخيمة منذ بداية رمضان

كشفت بلدية رأس الخيمة عن تشغيل جميع مقاصب الإمارة بكامل طاقتها الاستيعابية لتلبية كافة طلبات المتعاملين، حيث تم تكثيف الجهود من قبل إدارة الصحة والسلامة العامة، ممثلة في قسم الرقابة والخدمات البيطرية في دائرة البلدية، لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد الذبائح مع بداية الشهر الكريم، وأسهمت تلك الجهود في تنفيذ 8305 ذبائح مخصصة للزبائن والجمعيات والمؤسسات الخيرية.

وأشارت إلى أن جميع الأطباء البيطريين والمراقبين والقصابين والعمال، الذين يبلغ عددهم 108 أفراد، يعملون لساعات عمل ممتدة تصل إلى 15 ساعة يومياً، ويشمل عملهم الكشف الدقيق على اللحوم لضمان سلامتها وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتأتي هذه الجهود ضمن التدابير المتخذة لضمان تقديم منتجات غذائية آمنة وصحية للمستهلكين.

وأوضحت بلدية رأس الخيمة أنه تم توريد 60 طناً من مختلف أنواع الأسماك إلى أسواق الإمارة، حيث قامت فرق التفتيش بفحص الأسماك للتأكد من سلامتها وجودتها وفقاً للمعايير الصحية، كما وصلت 20 شحنة حيوانات حية بإجمالي 16047 رأساً من الأغنام والماعز، بالإضافة إلى 47 شحنة غذائية بلغت 83.5 طناً عبر منفذ مطار رأس الخيمة الدولي، واستقبل منفذ الدارة الحدودي 19 شحنة حيوانات حية بإجمالي 347 رأساً من الأغنام والماعز، و200 شحنة لحوم بإجمالي 4.5 أطنان، وذلك في الفترة ما بين 21 فبراير حتى 2 مارس.

وبدأت الحملة السنوية لرمضان، التي أطلقتها إدارة الصحة والسلامة العامة في 26 فبراير 2025، بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق التجارية وضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتستمر الحملة حتى نهاية شهر رمضان، وتهدف إلى تغطية 90 % من منشآت تداول وبيع الأغذية ذات الأصل الحيواني، مثل اللحوم والدواجن والأسماك، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توافر منتجات غذائية آمنة وصحية للمستهلكين طوال شهر رمضان المبارك.