7 آلاف زائر لـ«حيّ رمضان» بمدينة إكسبو دبي

شهدت فعاليات الدورة الثالثة من «حيّ رمضان»، إقبالاً كبيراً خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم وبلغ عدد الزوار أكثر من 7 آلاف زائر للفعاليات والأنشطة المتنوعة المستوحاة من قيم الشهر الفضيل، وأهمها فعالية مدفع الإفطار الرسمي لإمارة دبي، بالتعاون مع شرطة دبي ومؤسسة دبي للإعلام، لتمنح الزوار من مختلف الجنسيات تجربة الأجواء الرمضانية الأصيلة.

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: «يتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 50 ألف زائر خلال الدورة الحالية، وسيتم للمرة الأولى إعداد موائد الإفطار والسحور في ساحة الوصل التي تتسع 1000 شخص وسط مؤثرات ضوئية وصوتية تعزز من الأجواء الرمضانية الرائعة، ويشرف على إعداد موائد الإفطار اثنان من أفضل الطهاة في المنطقة، الشيف الإماراتية ميرا النقبي، الحائزة على جوائز محلية وعالمية عدة في الطهي، والشيف الدولي ميشيل نصار، كما يتم تنظيم عروض ضوئية غامرة تروي قصص الأنبياء على قبة الوصل، وعروض الموسيقى العربية الكلاسيكية خلال عطلات نهاية الأسبوع على مسرح ساحة الوصل، من تأدية مجموعة مختارة من عازفات أوركسترا فردوس، أول أوركسترا نسائية بالكامل في الدولة، والتي تضم أكثر من 50 عازفة من 24 دولة، وفعالية «ضيّ دبي»، أول مهرجان للفنون الضوئية بأعمال فنية إماراتية تصل إلى العالمية.

إضافة إلى الفعاليات التراثية وسوق رمضان والأنشطة الترفيهية لكل أفراد العائلة. وأضافت: «سوف يتم عرض أكثر من 30 ألف ضوء ملون في حديقة الوصل، وعلى مدار 7 ساعات يومياً سيتم تنظيم عروض غامرة، وهناك 10 ورش عمل مسلية للأطفال، وعروض مسرحية خلال نهاية الأسبوع».

تفاعل

وأضافت: «يتفاعل الزوار مع فعالية «حيّ رمضان» التي تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الرمضانية التي تستقطب العديد من الزوار من مختلف الجنسيات لمتابعة الأنشطة الرمضانية التقليدية والتراثية، مثل فعالية مدفع الإفطار الرئيسي لإمارة دبي، وموائد الإفطار المجتمعية التي تتميز بكونها تجمع الزوار من مختلف الجنسيات على مائدة إفطار مشتركة، بالإضافة إلى منصات الحرف اليدوية والمأكولات الإماراتية التراثية.

كما توفر منصات التراث الإماراتي الأصيل في الوصل «آفينيو» للزوار تجربة تفاعلية مع التقاليد والمأكولات الإماراتية الشعبية المرغوبة من الجميع، حيث يستطيع الزوار شراء عملة حي رمضان، من بنك يدّو، والاستمتاع بالتسوق في دكان يدّو التراثي وغيره من متاجر الوصل آفينيو.

ويعود العرض المسرحي الممتع «راشد ولطيفة في مهمة البحث عن القمر»، والذي يسلط الضوء على قيم شهر رمضان الحقيقية، باللغتين العربية والإنجليزية، يعرض بشكل متجدد على مسرح ساحة الوصل خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث تمت إضافة فقرة متميزة تروي قصة النبي يونس والحوت، وذلك في أجواء تفاعلية بين قبة الوصل ومسرح الوصل بشخصيات حقيقية وظهور حوت بطول 10 أمتار على المسرح، علماً أن العرض مجاني مع تذكرة دخول «حيّ رمضان».

مسابقات

ويستطيع الزوار المشاركة في المسابقة اليومية «البحث عن هلال» في أنحاء حي رمضان، ولقاء شخصيات مدينة إكسبو دبي، راشد ولطيفة، والتقاط الصور التذكارية معهما، بالإضافة إلى ورش العمل التفاعلية للأطفال، ومغامرة «مذكرة حيّ رمضان» المسلية لكل الصغار.

تجارب

ويقدم «حيّ رمضان» في دورته هذا العام تجارب إفطار وسحور عدة تناسب كل الأذواق، فلأول مرة تستضيف ساحة الوصل موائد الإفطار والسحور، بتنسيق وديكورات رمضانية ملهمة، تتسع لأكثر من 1000 شخص في وقت واحد، مع بوفيه إفطار بإشراف اثنين من أفضل الطهاة في المنطقة، الشيف الإماراتية ميرا النقبي، الحائزة على جائزة معرض «غلف فود» العالمي لعام 2023، والشيف ميشيل نصار، الشيف التنفيذي للولائم في مجموعة «تي جي بي» العالمية، ويقدمان فيما بينهما أكثر من 100 طبق من المطابخ المحلية والعالمية خلال وجبتي الإفطار والسحور.

ويوفر حيّ رمضان خيار السحور بقوائم طعام جاهزة، وذلك سواءً أكان على مائدة «سحور الحيّ» المشتركة، أو خيار «السحور الخاص»، للاستمتاع مع الأهل والأصدقاء بوجبات سحور متنوعة في أجواء مريحة وسهرات لا تنسى في ساحة الوصل، كما يوفر حيّ رمضان خيار «المجلس»، الذي يقدم جلسة عربية مع دلة للقهوة والشاي، وعدد من الألعاب الرمضانية المسلية.

لغة عالمية

وقالت الشيف الإماراتية ميرا النقبي حول مشاركتها في حيّ رمضان: «بالنسبة لي، شهر رمضان الكريم هو وقت للتأمل والمشاركة والجمعات العائلية، وهي القيم التي استلهم منها نهجي في الطهي، حيث حرصت على إعداد قائمة إفطار خاصة تحتفي بالنكهات الغنية للمطبخ الإماراتي، التي تجمع الناس معاً بروح الشهر الفضيل.

ولطالما كان الطعام لغة عالمية ووسيلة للتواصل بين الحضارات والجنسيات المختلفة، وأرى أن موائد الإفطار في ساحة الوصل الشهيرة هي تجسيد حقيقي للتواصل والترابط بين الجميع.

ومن خلال كل طبق استحضره في حيّ رمضان، أهدف إلى أن أستحضر شعوراً بالحنين والدفء والترابط، مما يجعل حيّ رمضان رحلة طهي لا تنسى لجميع الذين ينضمون إلينا».

حدث مميز

من جانبه قال الشيف ميشيل نصار: «يعد حيّ رمضان حدثاً مميزاً يمنح الزوار فرصة التعرف على التراث الغني للطهي في دولة الإمارات، وتأثير الجنسيات المختلفة التي تحتضنها الدولة على المطبخ الإماراتي، لافتاً إلى أن التعاون مع الشيف ميرا النقبي أمر ملهم للغاية، حيث نمزج خبراتنا لإنشاء قائمة طعام تجمع بين المأكولات العالمية والنكهات الإماراتية الفريدة، ونبتكر أطباقاً تكرم التقاليد بلمسة معاصرة. ويكمن جمال المطبخ الإماراتي في تنوع توابله، ومن خلال هذا التعاون، نقوم بصياغة قائمة طعام تقدم أيضاً ابتكارات جديدة ومثيرة للضيوف لاكتشافها على موائد الإفطار في ساحة الوصل الأيقونية».