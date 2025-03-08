«كهرباء دبي» توفر خدمات رقمية لكبار المواطنين

تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي تحقيق السياسة الوطنية لكبار المواطنين للارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في دولة الإمارات، وتولي الهيئة كبار المواطنين والمقيمين أهمية بالغة في إطار حرصها على رد الجميل لكل من أسهم في بناء نهضة الإمارات، بما يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي الأصيل، وتترجم الهيئة تقديرها واعتزازها بكبار المواطنين والمقيمين عبر تقديم مميزات وخدمات حصرية لهم، وتسهيل حصولهم على جميع خدماتنا في أي مكان وعلى مدار الساعة، بما يوفر وقتهم وجهدهم، ويتيح لهم تجربة ثرية ذات قيمة مضافة، وبلغت نسبة المستفيدين من هذه الخدمات في العام الماضي 100% من متعاملي الهيئة من فئة كبار المواطنين والمقيمين.

مزايا خاصة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي تقدم الهيئة للمتعاملين من كبار المواطنين والمقيمين ممن تجاوزوا سن الستين، مجموعة من الخدمات الرقمية والمزايا الخاصة، تقديراً لعطائهم، والتزاماً بتمكين جميع فئات المجتمع وإثراء تجربتهم.

وأضاف نقدم خدمات رقمية سهلة الاستخدام، متوافرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع تتيح للمتعاملين الحصول على جميع خدمات الهيئة من منازلهم بمنتهى السهولة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها الذكي.

وتستهدف مبادرة «الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه» متعاملي الهيئة من فئتي الأعمال والأفراد مع التركيز على كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم والأشخاص المعتمدين على الأجهزة الطبية. كما توفر الهيئة الخدمة عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني، لتمكين المتعاملين من التشخيص الذاتي للأعطال الفنية للكهرباء والمياه، إضافة إلى تقليص الوقت اللازم للتعامل مع البلاغات في حال اقتضت الحالة زيارة ميدانية من الفريق الفني.

«رماس»

وتابع: يجيب موظف هيئة كهرباء ومياه دبي الافتراضي «رمّاس» المدعوم بتقنية «تشات جي بي تي» عن استفسارات المتعاملين ويقدم 11 خدمة إجرائية مثل خدمة «الدفع السهل» وعروض «متجر ديوا»، إضافة إلى معلومات عن 200 خدمة وخاصية لجميع فئات المعنيين ومنهم المتعاملون، والمطورون، والموردون، والشركاء. ويتوافر «رمّاس» في موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وحسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون، ومنصّة مساعد غوغل، وروبوتات الهيئة، إضافة إلى منصة «واتساب بزنس» على الرقم 046019999.

ويمكن للمستخدمين التفاعل مع «رمّاس» في تجربة محادثة سلسة، والاستفسار عن الخدمات، والحصول على مساعدة مخصصة، وحتى إتمام المعاملات مثل دفع فواتيرهم عبر خدمة «الدفع السهل» من دون الحاجة إلى التنقل عبر واجهات معقدة. ويتكامل «رمّاس» مع بوابات دفع متنوعة مثل بطاقة الائتمان/بطاقة الحسم، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومحفظة نُقودي الإلكترونية، ما يسمح للمستخدمين بسداد الدفعات بأمان في أثناء تفاعل قائم على المحادثة. ويجمع «رمّاس» بين استرجاع البيانات في الوقت الفعلي، وتفعيل خاصية التفاعل الصوتي لتعزيز راحة المستخدم، ويقوم باقتراح الخدمات الأكثر طلباً، وتقليل وقت الاستجابة بتقديم أسئلة متابعة لإكمال الاستفسار، ويوفر طريقة غاية في اليسر للوصول إلى المعلومات بسهولة. وقد وصل عدد الاستفسارات التي أجاب عنها «رمّاس» منذ إطلاقه في سنة 2017 إلى أكثر من 10.6 ملايين استفسار عبر قنوات التواصل المختلفة التي توفرها الهيئة.

كما توفر الهيئة خدمة «حيّاك» للدردشة والمحادثة المرئية والكتابية، وتتيح خيار الاتصال المباشر عبر الفيديو على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مع موظفي مركز رعاية المتعاملين، وحرصت الهيئة على أن تكون أولوية الخدمة لكبار المواطنين والمقيمين في مراكز إسعاد المتعاملين (الخدمة الذاتية) ومركز رعاية المتعاملين

وتم تدريب موظفي الهيئة على الخدمات الرقمية، إذ إن موظفي إسعاد المتعاملين موجودون لتعريف وتدريب المتعاملين على كيفية استخدام الخدمات الرقمية، في مراكز إسعاد المتعاملين (الخدمة الذاتية).

حسوم

وقال سعيد الطاير تدعم الهيئة بطاقة «ذخر» التي توفر خدمات مختارة ومتميزة لكبار المواطنين، وتقدّم الهيئة حسوماً على رسوم عدة خدمات لحاملي البطاقة ومنها حسم 50% عــلى رســوم التسـجيل لخدمة تشغيل الكهرباء والمياه ومثلها على رســوم خدمة إيقاف الكهرباء والمياه، وكذلك حسم 50% على فحص العداد (في حالة سلامة العداد)، علاوة على الإعفـاء من رسـوم تـحـديث بـيــانـات المتعامل. كما توفر الهيئة عبر «متجر ديوا» في تطبيق الهيئة الذكي، حسوماً وعروضاً حصرية تقدمها مجموعة من كبرى الشركات الحكومية والخاصة. وتشمل عروض «متجر ديوا» حسوماً على باقات الاتصالات، والحياة الذكية، وخدمات البنوك والمصارف، والتأمين، وأنظمة البيوت الذكية، والسفر والترفيه، والتسوق، وخدمات الصيانة، وخدمات الشركات الاستشارية، وشركات نقل الأثاث، وغيرها. إضافة إلى ذلك، تقدم الهيئة عبر المتجر عروضاً حصرية لتوفير أجهزة التحكم في الاستهلاك والأجهزة المعززة لكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتتوافر أسماء مزودي الخدمات الفنية ممن يمكن للمتعاملين التواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى.