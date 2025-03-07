رفع جاهزية المسالخ في أبوظبي لاستقبال أكثر من 80 ألف ذبيحة خلال رمضان

أكدت بلدية مدينة أبوظبي عبر منصاتها الرقمية أن مسالخ أبوظبي تستقبل متعامليها خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، حيث نفذت عدة إجراءات لتحسين الخدمات التي تقدمها مسالخها والمتضمنة: المسلخ الآلي في منطقة ميناء أبوظبي، مسلخ بني ياس، مسلخ الشهامة، ومسلخ الوثبة، وأكدت البلدية التزامها المتواصل بالصحة والسلامة، وضمان سلاسة وكفاءة عمليات مسالخها خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر، وفي جميع الأوقات.

وتتوقع بلدية مدينة أبوظبي ارتفاعاً كبيراً في أعداد الذبائح خلال شهر رمضان، حيث من المتوقع أن يتم إعداد أكثر من 80 ألف ذبيحة، تشمل الأغنام، والماعز، والأبقار، والإبل، ومن المتوقع أن يستقبل المسلخ الآلي 20 ألف ذبيحة، في حين من المتوقع أن يستقبل مسلخ بني ياس 30 ألف ذبيحة، ومسلخ الشهامة 25 ألف ذبيحة، ومسلخ الوثبة 5 آلاف ذبيحة. ولتلبية الطلب المتزايد، عززت البلدية القوى العاملة من الجزارين المتخصصين في المسالخ، بالإضافة إلى ذلك، سيكون لكل مسلخ فريق طبي بيطري متخصص مسؤول عن إجراء فحوصات شاملة للذبائح قبل الذبح وبعده، وتضمن هذه التدابير أن اللحوم تلبي أعلى معايير الجودة والسلامة.

ونوهت البلدية أن لجوء بعض الأفراد للذبح في الشوارع أو البيوت أو في المرافق العامة يعرضهم للمساءلة والمخالفة المالية، واتخاذ إجراءات فورية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الأمر، بما فيها مصادرة الذبائح، مؤكدة أنها تنشر دوريات متنقلة من المفتشين المتخصصين لمراقبة ممارسات الذبح خارج المسالخ، وذلك انطلاقاً من حرص البلدية على صحة المجتمع وسلامته.

ونظمت إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة أبوظبي محاضرات تثقيفية للعاملين في المسالخ لتعزيز ممارسات الصحة والسلامة، وتغطي هذه المحاضرات موضوعات مثل السلامة العامة، والتفاعل مع المتعاملين، وإدارة ضغوط العمل خلال شهر رمضان، والتأكيد على أهمية اتباع أفضل الممارسات الصحية، للحفاظ على صحة العمال والمستهلكين معاً. وضمن الإطار ذاته نفذت إدارة البيئة والصحة والسلامة حملة تفتيشية على مسالخ أبوظبي للتأكد من تطبيقها كافة الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة المهنية.

ولتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان وعيد الفطر، ستقوم المسالخ بتمديد ساعات عملها، وستكون المسالخ مفتوحة من الساعة 6 صباحاً حتى 5 مساءً طوال أيام الأسبوع، باستثناء أيام الجمعة حيث سيتم إغلاق المسالخ مراعاة لوقت صلاة الجمعة من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2 ظهراً، ويضمن هذا التعديل قدرة المسالخ على تلبية احتياجات المجتمع بشكل فعال.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها تحرص على تقديم خدمة متميزة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وخلال شهر رمضان لهذا العام سيتم تقديم خدمة استلام الحيوانات ودفع الرسوم وتسليم لحوم الذبائح لهم وهم داخل سياراتهم، دون نزولهم منها حرصاً على راحتهم.