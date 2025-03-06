"التربية" تطلق "مجالس متعاملي المستقبل" بالتعاون مع قطاع الخدمات الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق “مجالس متعاملي المستقبل” بالتعاون مع قطاع الخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى إشراك الطلبة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز دورهم في تحسين تجربة المتعاملين.

وأوضحت الوزارة أن هذه المجالس تستهدف طلبة الحلقة الثالثة في جميع مدارس الدولة، وذلك بالشراكة مع 27 جهة حكومية من مختلف القطاعات، بهدف تصميم خدمات حكومية أكثر بساطة وسرعة وكفاءة، تتناسب مع تطلعات المتعاملين المستقبليين.

وأكدت الوزارة أن المبادرة تأتي في إطار جهود الحكومة لتطبيق رؤية الإمارات في تصفير البيروقراطية الحكومية، مشيرةً إلى أن المجالس ستوفر مساحة تفاعلية للطلبة لطرح آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير الخدمات الحكومية، مما يسهم في تعزيز مشاركتهم المجتمعية وتمكينهم من لعب دور فعال في تحسين الأداء الحكومي.

وشددت الوزارة على أهمية هذه المبادرة في دعم الجهات الحكومية المختلفة في عملية تطوير خدماتها، وتعزيز الشراكة بين القطاع التعليمي والجهات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات حكومية أكثر تطوراً وسلاسة للمجتمع.