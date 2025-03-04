"الزهرة" ينتقل من كوكب مسائي إلى كوكب صباحي خلال النصف الثاني من مارس

يشهد النصف الثاني من شهر مارس، ظاهرة فلكية تتكرر كل عام في مثل هذا الوقت، بانتقال كوكب الزهرة من كونه كوكب مسائياً يُشاهد بعد غروب الشمس فوق الأفق الغربي إلى كوكب صباحي يُرصد قبل طلوع الشمس فوق الأفق الشرقي.

ومنذ يوليو الماضي، ظل الزهرة متألقاً في سماء المساء، لكنه سيختفي عن الأنظار مؤقتاً عند اقترانه بالشمس في 23 مارس، ليعود مجددًا ككوكب صباحي اعتباراً من 31 مارس وحتى نهاية ديسمبر المقبل.

وفي هذا السياق، أوضح إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن هذه الانتقالات بين الصباح والمساء تتكرر كل 9 إلى 10 أشهر تقريبًا.

وأضاف أن فترة الانتقال عند الاقتران الداخلي مع الشمس (حين يمر أمامها) تستغرق نحو أسبوعين، بينما تستمر نحو شهرين عند الاقتران الخارجي (حين يمر خلف الشمس).