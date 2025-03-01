«الهلال الأحمر» بالعين يستعد لإطلاق برنامجه الرمضاني

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمركزها في منطقة العين عن استعدادها التام لإطلاق برنامجها الرمضاني لهذا العام، والمتمثل في إفطار الصائم، وكسر الصيام، وزكاة الفطر وكسوة العيد والمير الرمضاني، وذلك تحديداً للأسرة المتعففة التي لديها سجل في المركز.

وأكد الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير المركز لـ«البيان» أن طاقم عمل المركز في اجتهاد دائم إلى توطيد جسور التواصل مع مجتمع منطقة العين، وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة لدعم جهود المركز.

وأشاد الدكتور الظاهري، بتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، ومتابعة سموه المستمرة والحرص على إعداد الهيئة لبرامج استثنائية تحقق فائدة الفئات المستهدفة.

وقال الظاهري: حرصنا من خلال مركز منطقة العين على إعداد برنامج حافل لاستقبال أفضل الشهور والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز روح التضامن الإنساني، ومنها برنامج كسر الصيام وذلك بتواجدنا قبل موعد الإفطار على عدد من المواقع والتقاطعات التي تم تحديدها في منطقة العين.

وأشاد بجهود ودعم المحسنين والعديد من الجهات التي تحرص كل الحرص على دعم مختلف المبادرات الإنسانية والخيرية على مستوى الدولة، وترسيخ مفهوم العطاء والإحسان من أجل النهوض بالمجتمع والدولة، على اعتبار أنها جزء من المسؤولية المجتمعية في الإمارات.