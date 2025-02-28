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حمدان بن محمد: رمضان شهر تتجلى فيه الرحمات ويسمو بالعطاء والتسامح

  • سموه بارك قدوم الشهر الفضيل وسأل الله أن يعيده على دولتنا العزيزة وقيادتنا الرشيدة
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أحمد الشنقيطي

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قدوم شهر رمضان الكريم، سائلاً الله تعالى أن يعيده على دولتنا العزيزة وقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم والشعوب العربية والإسلامية بكل خير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

وأكد سموه أن رمضان شهرٌ تتجلى فيه الرحمات، وتفيض الخيرات، ويسمو بالعطاء والتسامح والتآلف المجتمعي.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "مبارك عليكم الشهر.. رمضان شهرٌ تتجلى فيه الرحمات، وتفيض الخيرات، ويسمو بالعطاء والتسامح والتآلف المجتمعي.. نسأل الله أن يعيده على دولتنا العزيزة وقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم والشعوب العربية والإسلامية بكل خير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".