مكتوم بن محمد: رمضان محطة روحية تعزز قيم الإحسان والتراحم

بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، للإمارات قيادةً وشعباً وللأمة الإسلامية حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد سموه أن رمضان محطةٌ روحية تعزز فينا قيم الإحسان والتراحم، وتجمعنا على الخير، وتقوي روابط المجتمع بالمحبة.

وتوجه سموه بالدعاء الله أن يكون شهر خير وبركة على وطننا والعالم أجمع.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نبارك لشعب الإمارات قيادةً وشعباً والأمة الإسلامية حلول شهر رمضان المبارك. رمضان هو محطةٌ روحية تعزز فينا قيم الإحسان والتراحم، وتجمعنا على الخير، وتقوي روابط المجتمع بالمحبة. نسأل الله أن يكون شهر خير وبركة على وطننا والعالم أجمع".