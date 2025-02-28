محمد بن راشد: شهر كريم.. وشعب كريم.. وأيام مباركة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل فيه الصلوات والدعوات وسائر الخيرات.. ويعيده على الجميع بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهر كريم.. وشعب كريم.. وأيام مباركة".

وأضاف: "نهنئ شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك.. نسأل الله أن يتقبل فيه الصلوات والدعوات وسائر الخيرات.. ويعيده على الجميع بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام".