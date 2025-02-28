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الإمارات

محمد بن زايد: رمضان شهر الخير والرحمة والأعمال الصالحة

  • سموه هنأ شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بقدوم الشهر الكريم
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أحمد الشنقيطي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، مؤكداً سموه أن رمضان شهر خير ورحمة وأعمال صالحة وفرصة لتعزيز قيم الترابط الأسري والمجتمعي.

وتوجه سموه للمولى عز وجل أن يكون شهر خير وسلام لشعوب العالم كافة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "أهنئ شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وأدعو الله تعالى أن يكون شهر خير وسلام لشعوب العالم كافة. رمضان شهر الخير والرحمة والأعمال الصالحة وفرصة لتعزيز قيم الترابط الأسري والمجتمعي".