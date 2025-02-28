الإمارات: السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في الدولة أن غدا السبت الموافق الاول من مارس 2025 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الجمعة، أنه بعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، فقد ثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ​وعليه فإن يوم السبت الموافق الاول من مارس 2025 هو غرة شهر رمضان المبارك.

​وبهذه المناسبة الكريمة رفعت اللجنة أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى سمو أولياء العهود سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية ليظل ذخراً لوطنه والأمتين العربية والإسلامية.

كما هنأت اللجنة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وكافة المسلمين بحلول الشهر الفضيل.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها في موقع الحصن التاريخي في العاصمة أبوظبي، برئاسة معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وحضور معالي الدكتور عمر بن حبتور الدرعي نائب رئيس المجلس، ولجنة تضم ممثلين عن المجلس ووزارة العدل وخبراء فلكيين.

ويأتي تحري هلال شهر رمضان لهذا العام، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، والمراكز المتخصصة في رصد الأهلة المنتشرة في أرجاء الدولة.