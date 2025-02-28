الإمارات ملتزمة بتعزيز الابتكار كمحرك أساسي للتنمية

عبر الفائزون بجائزة «الإمارات تبتكر 2025» عن سعادتهم بالفوز، مشيرين إلى أن التكريم يؤكد دور الابتكار في تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق الكفاءة، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الابتكار كمحرك أساسي للتنمية.

وفي هذا السياق، أوضح حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن فوز برنامج أعراس دبي بجائزة أفضل ابتكار في الأثر المجتمعي يؤكد نجاحه في دعم الشباب وتخفيف الأعباء المالية عنهم عند الزواج.

وأضاف، أن البرنامج، الذي أُطلق في يناير 2024 بتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وفر حلولاً متكاملة لمواطني دبي، بما في ذلك تقديم قاعات مجانية لحفلات الزفاف، وتحمل التكاليف بالكامل، إلى جانب الدعم المالي، ما يتيح للأزواج بداية مستقرة.

وأشار إلى أن البرنامج شهد تنظيم أكثر من 300 حفل زفاف خلال عامه الأول و 300 حفل آخرين تم حجزهم خلال أول شهرين في هذا العام، متوقعاً زيادة بنسبة 30 % في 2025، ما يعكس استدامة أثره المجتمعي.

من جانبه أكد المقدم الدكتور محمد عبدالكريم من وزارة الداخلية، على هامش فعاليات شهر الابتكار، أن الوزارة حققت إنجازاً بارزاً في فئة أفضل ابتكار لتسهيل الإجراءات الحكومية، حيث فازت بمشروع مركبة الفحص الذكي، وأضاف أن هذا الابتكار يهدف إلى تسريع عملية الحصول على رخصة القيادة، مشيراً إلى أنه في السابق، كانت المدة المطلوبة للحصول على الرخصة تتراوح بين شهر و6 أشهر، بينما تتيح التقنية الجديدة تقليص هذه الفترة إلى يوم واحد فقط من خلال خدمة «الفي أي بي» وأوضح أن هذه الخدمة تُمكّن المتقدم المؤهل، الذي أتم تدريبه مسبقاً، من إجراء جميع الاختبارات في يوم واحد والحصول على الرخصة فور اجتيازها.

وبالنسبة لجائزة أفضل مشروع ابتكاري جذري، قال الملازم أول محمد سالم المخيني، مدير فرع تطوير أنظمة المنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حول مشروع السفر باستخدام البيانات الحيوية بأنه شكل نقطة تحول في تسهيل تجربة المسافرين وتقليل زمن العبور في مطار زايد الدولي.

وأضاف، أن المشروع، الذي بدأ تطبيقه منذ بداية 2024، يتيح للمسافرين التنقل دون الحاجة إلى إبراز الوثائق، حيث يعتمد على البيانات الحيوية وبصمة الوجه من تسجيل الدخول حتى الصعود إلى الطائرة، وأوضح أن النتائج جاءت برضى أكثر من خمسة ملايين مسافر استفادوا من هذه التقنية.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة حنان دشتي، مدير قسم التسجيل والتصاريح في بلدية دبي، إن فوز مشروع «منتجي» بجائزة الإمارات تبتكر 2025 في فئة أفضل ابتكار في تسهيل إجراءات المتعاملين يؤكد دوره في إعادة تعريف تجربة المتعاملين عبر تقليل زمن الإنجاز وتبسيط الإجراءات، وأوضحت أن النظام الذكي أحدث نقلة نوعية في تسريع عمليات التسجيل والتصاريح، مما مكّن المتعاملين من إتمام معاملاتهم خلال ثلاثة أيام فقط بدلاً من 93 يوماً، ما انعكس إيجابياً على رفع الإنتاجية وتسهيل حركة الشحنات إلى إمارة دبي.

وعبرت علياء الشامسي، مدير أول في هيئة كهرباء ومياه دبي، عن فخرها بفوز الهيئة بجائزة الابتكار في تحقيق الريادة الرقمية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يبرز التزام الهيئة بتطوير حلول رقمية تعزز كفاءة قطاع الطاقة وتسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الحيوية، وأضافت، في إطار احتفاء الهيئة بهذا النجاح، أحدث مشروع محطة نقل الكهرباء الرقمية تحولًا في عمليات نقل الطاقة، حيث أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل زمن إنجاز مشاريع المحطات الكهربائية، وأشارت إلى أن هذا الفوز يشكل دافعاً لمواصلة العمل على ابتكارات جديدة تدعم مستقبل الطاقة الذكية، متمنية تحقيق المزيد من النجاحات للهيئة.