علياء المزروعي: الإمارات عملت على جذب المواهب وإصدار الإقامة الذهبية للمبتكرين

تواصلت في أبو ظبي، فعاليات النسخة الرابعة لـ "إنفستوبيا 2025"، وأكدت معالي علياء بنت عبد الله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الامارات عملت على جذب المواهب من مختلف دول العالم، مشيرة الى التوسع في اصدار الإقامة الذهبية للمبتكرين، مشيرة إلى أن الإمارات لديها بيئة محفزة للمبتكرين والمبدعين وجاذبة للمستثمرين.

وقالت: أطلقنا العديد من المبادرات لتشجيع الشباب ولدينا كثير من البرامج لدعم الشباب وبرامجنا سيكون لها أثر إيجابي كبير على دعم اقتصاد دولة الامارات، جاء ذلك خلال جلسة حول قيادة المستقبل، الابتكار وريادة الأعمال كركائز للنمو الاقتصادي.

وتناولت الجلسة أهمية الابتكار وريادة الأعمال في تشكيل المستقبل وكيف يمكن للسياسات الوطنية تعزيز الابتكار وتمكين رواد الأعمال وخلق اقتصادات مرنة في مشهد عالمي سريع التطور.

وشهد اليوم الثاني العديد من الجلسات ناقشت موضوع الشركات العائلية باعتباره حجر الزاوية للتطور الاقتصادي والثروات العائلية كمحركات حيوية في تشكيل القطاعات الاقتصادية الناشئة، ودور الثروة العائلية في رعاية القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية والسياحة المستدامة.