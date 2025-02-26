"الهلال الأحمر" : 15 إلى 20 درهماً قيمة وجبة إفطار صائم 2025

حددت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قيمة التبرع للمساهمة في إفطار الصائمين خلال شهر رمضان 2025، مبينة أن قيمة المساهمة بإفطار صائم تتراوح ما بين 15 إلى 20 درهماً، بحسب مكونات الوجبة، مع تحديد مبلغ 20 درهماً لقيمة وجبة إفطار صائم "أهالي غزة".

كما أعلنت الهيئة عن تحديد مبلغ 250 و500 درهم كقيمة لتوفير "المير الرمضاني" ومبلغ 50 درهماً كقيمة للمساهمة في توفير كسوة العيد، ومبلغ 25 قيمة لزكاة الفطر.

ونوهت الهيئة ان مبادراتها للشهر الكريم، تتيح للمحسنين المساهمة في توفير المير الرمضاني للأسر المتعففة، وإفطار الصائمين، وزكاة الفطر، وكذلك التبرع بفدية الصيام وكفارة الصيام، إضافة لزكاة الفطر، مشيرة إلى أنه تم تحديد قيمة المساهمة بوجبة كسر الصيام بمبلغ 5 دراهم للوجبة، وفدية الصيام 450 درهماً وكفارة الصيام 900 درهم، ومبلغ 500 درهم لتيسير العمرة.

وأشارت الهيئة إلى أنها خصصت نحو 200 موقع لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة، خاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية وغيرها، بجانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، فضلاً عن توفير خدمات التبرع عبر التطبيقات الذكية، والموقع الالكتروني الرسمية للهيئة.

كما دعت الهيئة المحسنين والمتبرعين للمساهمة في جهودها خلال الشهر الكريم، عبر التبرع بأموالهم، بما يسهم في توسيع مظلة المستفيدين من برامج حملتها الرمضانية، وتوفير رعاية أكبر لأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة.