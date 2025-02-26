"الهلال الأحمر" : 57 إلى 75 ألف درهم رسوم إنشاء وإدارة الخيمة الرمضانية وتوفير الوجبات في رمضان

دعت هيئة الهلال الأحمر كافة المحسنين والشركات للمساهمة في جهود ومبادرات الهيئة لشهر رمضان المبارك 2025، والاستفادة من حزمة الخدمات المتكاملة التي توفرها الهيئة ومنها إنشاء وإدارة خيم إفطار الصائمين في جميع مناطق وإمارات الدولة.

وبحسب الهيئة، فإن رسوم إنشاء الخيم الرمضانية التي تبلغ مساحتها 100 متر مربع، يتراوح ما بين 57 إلى 75 ألف درهم للخيمة، تتولى بموجبها الهيئة كافة الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص إقامة الخيمة من قبل الجهات المعنية، وإدارتها والإشراف عليها بواسطة فرق مدربة ومؤهلة، بجانب توفير اكثر من 100 وجبة رمضانية يومية لكافة الصائمين من المتواجدين في داخل الخيم، مشيرة إلى ان تكلفة إنشاء الخيم الرمضانية، تختلف باختلاف الموقع الجغرافي وتكاليف تجهيزها.

وأكدت الهيئة ان خيام إفطار الصائمين في الدولة التي تشرف عليها، تعبر عن روح التلاحم والعطاء في شهر رمضان المبارك، الذي يجمع الصائمين على اختلاف جنسياتهم حول موائد الرحمن في أجواء تعكس القيم الإسلامية بأسمى معانيها، لافتة إلى ان جهود المحسنين والشركات في إنشاء مثل هذه الخيم من شأنه نشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي وخدمة المجتمع، إضافة إلى تطوير العمل التطوعي في المجتمع.

ولا يقتصر جهود مشرفي الهيئة على الخيم الرمضانية بتوفير وجبات الإفطار لمن يقبل عليها ليجتمعوا على موائد الرحمن، وإنما يتولى فرق الهلال تجهيزها بكل المستلزمات التي تلبي احتياجات الصائمين، فضلاً عن خدمات التنظيف والتجهيز وغيرها الكثير، بما يسهم في توفير جو من المودة والمحبة بينهم، في صورة تعكس أيضاً أصالة الشعور بالتكافل الاجتماعي بين الصائمين.