"طرق دبي" : 20 درهماً الحد الأدنى لتعبئة بطاقة نول عبر أجهزة بيع التذاكر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه اعتبارًا من 1 مارس 2025، سيتم تحديد الحد الأدنى لإعادة شحن بطاقة نول عبر أجهزة بيع التذاكر بمبلغ 20 درهماً.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار لا يشمل عمليات الشحن التي تتم عبر الإنترنت، في حين سيظل الحد الأدنى لإعادة الشحن عبر مكاتب بيع التذاكر عند 50 درهماً.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة توفر رصيد لا يقل عن 15 درهماً في بطاقة نول الفضية و 30 في بطاقة نول الذهبية لتغطية تكاليف الرحلة ذهابًا وإيابًا على شبكة مترو دبي.

وتعد بطاقة نول وسيلة دفع ذكية مسبقة الدفع تُستخدم لسداد رسوم وسائل النقل العام في دبي، بما في ذلك المترو، الحافلات، الترام، والحافلات المائية. كما يمكن استخدامها لدفع أجرة سيارات الأجرة، رسوم مواقف السيارات، وأكثر من 2000 متجر ومطعم في مختلف أنحاء المدينة.