الشاحنات تتسبب في وفاة 40 شخصاً على مستوى الدولة العام الماضي

تسببت حوادث مركبات الشحن الثقيل "الشاحنات"، التي وقعت على مستوى الدولة، خلال العام الماضي 2024، في وقوع 321 حادثا مروريا، أسفرت عن وفاة 40 شخصاً وإصابة 251 آخرين، وفقاً لتقرير إحصائي نشرته وزارة الداخلية.

وأشارت الإحصاءات أن إجمالي حوادث الباصات الثقيلة (27 راكبا فأكثر) بلغ 112 حادثاً، أدت إلى وفاة 17 شخصاً وإصابة 277 آخرين، بينما بلغ إجمالي حوادث الباصات الخفيفة (أقل من 27 راكبا)، 126 حادثا مروريا، أدت إلى وفاة 10 شخصاً وإصابة 201 آخرين.

وتنوعت أسباب حوادث النقل الثقيل، بين عدم ترك مسافة أمان كافية، والتجاوز الخاطئ، والإهمال وعدم صلاحية الإطارات، وعدم التقيد باشتراطات المرور، والانحراف المفاجئ، والانشغال بغير الطريق.

ودعت وزارة الداخلية، سائقي الشاحنات للالتزام بإرشادات مهمة من أجل سلامتهم على الطريق، تتضمن ضرورة التزام الجانب الأيمن للطريق، عدم الخروج من المسار إلا للضرورة القصوى، ترك مسافة أمان كافية بين الشاحنة والمركبات الأخرى، عدم تجاوز أي مركبة إلا للحالات الطارئة لضمان عدم التعرض لمخالفة تصل إلى وقف رخصة القيادة لمدة عام كامل.

كما اشتملت الارشادات على ضرورة التأكد من خلو النقطة العمياء تماماً من المركبات قبل الانعطاف أو تغيير المسار، وفي حال الضرورة لتغيير المسار أو الانعطاف ضرورة استخدام الإشارات الجانبية في وقت مبكر لتنبيه سائقي المركبات، مع التأكيد على أهمية استخدام إشارات تغيير الاتجاه عند الرغبة بالانعطاف لتنبيه المركبات الأخرى.