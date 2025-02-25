"السكوتر" يتسبب في وقوع 58 حادثاً مرورياً ووفاة 3 أشخاص العام الماضي

أشار تقرير احصائي صادر عن وزارة الداخلية، عن تسبب "السكوتر" بصنفيها الكهربائي أو التي تسير بقوة دفع راكبها، في وقوع 58 حادثا مروريا على مستوى الدولة، خلال العام الماضي 2024.

وبحسب التقرير الذي نشرته وزارة الداخلية على موقعها الالكتروني، فقد أسفرت تلك الحوادث عن وقوع خسائر في الممتلكات والارواح، بواقع 103 حالات وفاة وإصابة، منها 3 حالات وفاة و100 إصابة تراوحت ما بين البسيطة والمتوسطة إلى البليغة.

وأكدت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام باتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات، بما يضمن تحقيق السلامة والأمان للجميع، مشيدة في الوقت نفسه بجهود كافة إدارات المرور على مستوى الدولة في تعزيز مستويات السلامة العامة، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، الامر الذي ساهم في انخفاض عدد وفيات حوادث "السكوتر" من 5 حالات وفاة في عام 2023 إلى 3 وفيات العام الماضي.

وأشادت بدورها في تكثيف حملاتها المرورية لضبط مخالفي اشتراطات استخدام الدراجات " السكوتر" ضمن جهودها في تعزيز السلامة المرورية لمستخدميها وحفاظاً على سلامة المشاة، فضلاً عن دورها في توعية مستخدمي "السكوتر" بكافة أنواعها بالاشتراطات الضرورية لتعزيز سلامتهم.

ووضعت الجهات المعنية لوائح تنظيمية خاصة باستخدام دراجات "السكوتر"، حددت مواصفاتها بأنها التي يمكن استخدامها على أنها ذات عجلتين أو أكثر، وغير مزودة بمحرك آلي، وتسير بقوة دفع راكبها، وان السكوتر الكهربائي، هي مركبة ذات عجلتين أو أكثر، ومزودة بمحرك كهربائي وتسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع راكبها، وتقاد بطريقة الوقوف.

وحثت وزارة الداخلية على ضرورة تخفيف سرعة قيادة "السكوتر" في المناطق المزدحمة وقيادتها في المسارات المسموح بها بحسب اللوحات الإرشادية والمسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية والكهربائية والطرق الداخلية والفرعية والالتزام بمتطلبات إجراءات الأمن والسلامة.