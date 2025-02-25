أمطار الخير تسقط على أنحاء متفرقة من الإمارات

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من أنحاء الإمارات.

كما سقطت أمطار خفيفة على مطار دبي الدولي والمنهاد وأماكن عدة في إمارة دبي.

وأعلن مركز الأرصاد عن سقوط أمطار خفيفة على "البطين" بأبوظبي، ومطار الشارقة الدولي، و"شمل" و "الرمس" وجبل جيس برأس الخيمة، و"الطويين" بالفجيرة.

وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح هذا اليوم 10.1 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات وفق مركز الأرصاد.

واستمر هبوب رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة وقوية السرعة تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة، على بعض المناطق الساحلية والداخلية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر أحياناً وذلك من الساعة 03:30 وحتى الساعة 20:00 مساء اليوم .

أما البحر فمضطرب الموج إلى شديد الاضطراب ويصل ارتفاع الموج إلى 10 قدم أحياناً في الخليج العربي وذلك حتى الساعة 06:00 يوم الأربعاء 26/02/2025.

وحذر المركز من وجود غبار مثار وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر على طريق الشيخ خليفة الدولي من الحمرا وحتى محمية الصقور (منطقة الظفرة).

إجراءات السلامة أثناء الغبار

-تجنب التعرض المباشر للغبار والعوائق الترابية

-إغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار إلى المباني

-توخي الحذر و إتباع قواعد السلامة أثناء القيادة

-متابعة نشرات الأحوال الجوية من الجهات الرسمية

إجراءات السلامة أثناء المطر

ــ تأكد من صلاحية المكابح والإطارات والمصابيح الأمامية قبل الانطلاق في رحلتك.

ــ تفقّد حالات ماسحات المطر في المركبة قبل الخروج إلى الطريق سواء أكانت رحلتك قريبة أم بعيدة.

ــ احرص على زيادة مسافة الأمان بين مركبتك والمركبة التي أمامك.

ــ اخفض السرعة بالشكل الذي يمكّن من السيطرة على المركبة لتفادي الاستخدام المفاجئ للمكابح أو الضغط الشديد عليها.

ــ احرص على جودة إطارات المركبة من أجل قيادة آمنة.

ــ التزم بالإشارات المرورية في كل الأوقات ولا تنطلق بسرعة عند رؤية الضوء الأخضر لتحافظ على ثبات المركبة.

ــ كن أكثر حذراً ولا تتخط السرعة المحددة.

ــ يتوجب عدم تخطي المركبات الأخرى إلا في ظروف تسمح بذلك.

ــ أشعل الأضواء الأمامية واعطِ المركبات الأخرى مساحات أكبر لتجنب الحوادث.

إجراءات السلامة أثناء اضطراب البحر

-تجنب السباحة والغوص في البحر خلال اضطراب البحر

-تجنب ارتياد البحر وممارسة الأنشطة البحرية خلال اضطراب البحر و ارتفاع الموج

- متابعة النشرات والتقارير الصادرة من الجهات الرسمية و عدم تداول الاشاعات