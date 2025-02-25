تعاون استراتيجي في مجالات البحث والابتكار

شهدت العلاقات العلمية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى الدولتان إلى توسيع التعاون البحثي والتكنولوجي في مختلف المجالات الحيوية، بما في ذلك الفضاء، والمواد المتقدمة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، ويسهم هذا التعاون في دفع عجلة التقدم العلمي وتطوير حلول مستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية.

مؤتمر ثنائي

وتجمع الدولتان جهوداً مشتركة لتعزيز البحث العلمي من خلال تنظيم المؤتمر الثنائي الأول بعنوان «المواد المتقدمة للقرن الحادي والعشرين»، الذي استضافته جامعة الإمارات العربية المتحدة في فبراير الجاري، بالتعاون مع جامعة ساساري الإيطالية، وهدف هذا المؤتمر إلى توفير منصة علمية تجمع الباحثين من كلا البلدين لمناقشة أحدث التطورات في مجالات المواد المتقدمة، بما في ذلك الابتكارات في الطاقة، والتقنيات البيئية، والتقدم في العلوم الطبية الحيوية، واستكشاف المواد الحديثة ثنائية الأبعاد.

ويعتبر أول مؤتمر ثنائي بين البلدين في مجال المواد المتقدمة وتطبيقاتها، ويُخطط لعقده بشكل دوري كل عامين بالتناوب بين الإمارات وإيطاليا، وشهد المؤتمر مشاركة 24 متحدثاً بارزاً من الإمارات وإيطاليا وألمانيا، كما تم تخصيص جلسات علمية لعرض أبحاث أكثر من 40 طالب دراسات عليا، مما أتاح لهم فرصة تقديم أبحاثهم ومناقشتها مع خبراء دوليين، في خطوة تعزز التعاون الأكاديمي والتبادل العلمي بين البلدين.

اتفاقيات

وتجمع الدولتان اتفاقيات لتعزيز البحث العلمي من خلال مذكرة تفاهم وقّعتها وزارة الاقتصاد الإماراتية مع المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا في مارس 2022، وهدفت إلى تطوير برامج بحثية مشتركة في مجالات رئيسية تشمل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والفضاء، والزراعة الحديثة، وتسهم هذه الاتفاقية في دعم الأبحاث العلمية التي تعزز الابتكار والتنمية المستدامة في كلا البلدين.

وفي إطار تنفيذ هذه الاتفاقيات، تم تشكيل لجنة علمية مشتركة تعمل على متابعة تنفيذ المشاريع البحثية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتطوير مبادرات جديدة تدعم مسيرة الابتكار العلمي في الإمارات وإيطاليا، وتتيح الاتفاقية لأكثر من 8 آلاف باحث وأكاديمي في البلدين فرصة تبادل خبراتهم وأفكارهم لدعم التحول إلى اقتصاد مبتكر.

وترتكز العلاقات الإماراتية – الإيطالية على أسس راسخة من الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، ويتقاسم البلدان العديد من الرؤى المشتركة للمستقبل، وهو ما تعكسه الشراكات العديدة القائمة بين الجانبين في مجالات الاقتصاد الجديد، مثل الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد الدائري وتطبيقاته الرقمية والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، ونحقق اليوم تقدماً جديداً من خلال هذه المذكرة التي تهدف إلى تعزيز مساهمة البحث العلمي والعلوم الحديثة في جهود التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.

شراكة بحثية

إضافة إلى ذلك، تجمع الدولتان اتفاقيات لتعزيز البحث العلمي في قطاع الفضاء، حيث وقّعت وكالة الإمارات للفضاء مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الإيطالية في يناير 2016، وهدفت إلى دعم المشاريع البحثية وتطوير التكنولوجيا الفضائية، وشملت هذه الاتفاقية التعاون في استكشاف الفضاء، وتبادل الخبرات العلمية، وتنظيم الزيارات العلمية، وعقد المؤتمرات المشتركة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر المتخصصة في علوم الفضاء.

ابتعاث أكاديمي

وفي إطار العلاقات العلمية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، تحظى برامج الابتعاث الأكاديمي باهتمام متزايد لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين، وتتيح هذه الشراكة للطلبة الإماراتيين فرصة الالتحاق بأرقى الجامعات الإيطالية، والاستفادة من نظام تعليمي متقدم في مجالات حيوية مثل الهندسة، والطب، والفنون، والتكنولوجيا، ويمثل هذا الابتعاث جزءاً من استراتيجية الإمارات للاستثمار في الكفاءات الوطنية، عبر توفير تعليم عالمي المستوى يسهم في تطوير القدرات البحثية والتكنولوجية للدولة، بما يعزز من أوجه التعاون الأكاديمي بين المؤسسات الإماراتية والإيطالية.

كما تعكس هذه المبادرة التزام البلدين بتعزيز التعاون العلمي والتعليمي، حيث توفر وزارة التربية والتعليم الإماراتية، بالتنسيق مع المؤسسات الإيطالية، دعماً شاملاً للطلبة المبتعثين، يشمل تغطية الرسوم الدراسية، وتكاليف المعيشة، والتأمين الصحي، إلى جانب توفير الإشراف الأكاديمي المستمر، ويسهم هذا التعاون في بناء جسور أكاديمية بين الجامعات الإماراتية والإيطالية، ويعزز من تبادل الأبحاث والابتكارات العلمية، مما يفتح آفاقاً جديدة لتنمية المهارات الوطنية الإماراتية وفقاً لأرقى المعايير العالمية.