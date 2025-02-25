شراكة طموحة تعزز الاستكشاف الفضائي

تعد الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا في مجال الفضاء نموذجاً قوياً للتعاون الدولي، حيث يتلاقى تطلعهما المشترك في استكشاف الفضاء وتعزيز التقنيات الفضائية، ويعمل البلدان بشكل طموح معاً لتنسيق الجهود وتبادل الخبرات في مجالات استكشاف القمر، وتطوير الأقمار الصناعية، والمراقبة الفضائية، إضافة إلى تدريب الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة مشاريع فضائية مشتركة، ويهدف البلدان من خلال هذه الشراكة إلى خدمة البشرية ودفع حدود الاستكشاف الفضائي وتطوير تقنياته.

مشاريع مبتكرة

وتستمد الشراكة بين الإمارات وإيطاليا في مجال الفضاء قوتها من رغبة الإمارات وطموحها في تعزيز قدراتها في مجال الفضاء وتقنياته، وحرصها على تطوير مشاريع فضائية مبتكرة وزيادة قوتها في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تسعى للاستفادة من خبرات إيطاليا في هذا المجال باعتبارها من الدول التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة وخبرة كبيرة في قطاعات الأقمار الصناعية، والمراقبة الفضائية وحلول الاتصال عبر الفضاء.

وتعتبر الاتفاقية التي وقعتها دولة الإمارات مؤخراً مع شركة «تاليس ألينيا» الإيطالية لتطوير وحدة معادلة الضغط في «المحطة القمرية» أحد أشكال الشراكة بين البلدين، خصوصاً أن دولة الإمارات ستعمل على تطوير وتشغيل هذه الوحدة لمدة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتمديد، ومن خلال هذه الشراكة، تسعى الإمارات إلى ضمان استدامة وجودها في المشاريع الفضائية العالمية، وتطوير البنية التحتية اللازمة للمهام المستقبلية نحو القمر وما بعده، كما تظهر هذه الشراكة التزام الإمارات بتوسيع آفاق التعاون الدولي في مجال الفضاء وتعزيز دورها كمساهم رئيس في المشاريع الفضائية العالمية.

تبادل خبرات

التعاون بين الإمارات وإيطالياً في مجال الفضاء ليس وليد اللحظة، حيث تعود بدايات التعاون بين البلدين في هذا المجال إلى أكثر عقد من الزمان، ففي العام 2016 وقع الطرفان مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء الإيطالية، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات عدة تشمل علوم الفضاء، والتكنولوجيا الفضائية، والمشاريع البحثية المشتركة، إضافة إلى تبادل الخبرات في استكشاف الفضاء وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة في الأقمار الصناعية والمراقبة الأرضية، ومهدت هذه المذكرة الأرضية لبناء شراكة قوية واستراتيجية انعكست على تبادل الخبرات في عدد من المشاريع الفضائية وتطوير التقنيات التي عملت الدولة عليها خلال الأعوام الماضية.

وفي إطار تعزيز هذا التعاون، شاركت دولة الإمارات في العام الماضي بجناح للفضاء في المؤتمر الدولي للفضاء الذي عقد في ميلانو بإيطالياً، واستعرضت الدولة خلال مشاركتها أحدث التطورات وأهم المشاريع والإنجازات الوطنية في هذا المجال، وشهد الجناح إقبالاً واسعاً من الوفود الرسمية والشخصيات البارزة، بالإضافة إلى أكثر من 4000 زائر من مختلف الدول، وخلال الحدث فاز جناح الإمارات للفضاء بجائزة «أفضل تصميم للمنصة» في المؤتمر الدولي للفضاء في ميلان 2024.

ورشة عمل

وخلال المشاركة قدم الخبراء الإماراتيون في المؤتمر 15 ورقة علمية وأكثر من 20 جلسة علمية، حيث سلطوا الضوء على مشاريعهم الفضائية المتقدمة ودور الإمارات في استكشاف الفضاء وتعزيز الابتكار التكنولوجي، كما تم خلال المؤتمر التوقيع على 5 مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكات الدولية في قطاع الفضاء.

وتجسيداً لعمق الشراكة بين البلدين نظمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع السفارة الإيطالية في أبوظبي ورشة عمل حول التعاون بين البلدين في مجال الفضاء، وركزت الورشة التي أقيمت بمناسبة «يوم الفضاء الإيطالي»، على المشاريع المشتركة بين وكالة الفضاء الإماراتية ووكالة الفضاء الإيطالية، خصوصاً في مجالات استكشاف القمر وحزام الكويكبات، وجمع الحدث علماء وباحثين ومهندسين إماراتيين وإيطاليين، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون في مراقبة الأرض، أبحاث علم الكون، وتطوير الأقمار الصناعية، حيث عكست الورشة قوة العلاقة بين الإمارات وإيطاليا في مجال الفضاء.