محمد بن راشد: قطار الاتحاد ينطلق العام القادم ويخدم 36 مليون مسافر بحلول 2030

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال رحلة من دبي للفجيرة بقطار الاتحاد للركاب أن سموه فخور بالمشاريع الوطنية، وبفريق عمل قطارات الاتحاد الذي يقوده سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، وبدولة الإمارات التي لا تتوقف عن العمل، بل تضيف كل يوم لبنة جديدة في بنيتها التحتية المستقبلية.

وقال سموه: إن القطار سيربط بين 11 مدينة ومنطقة في الدولة من السلع للفجيرة، بسرعة 200 كم/ساعة، وسيسهم بنقل 36 مليون مسافر بحلول 2030 ، وسيبدأ تشغيله العام القادم باذن الله.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: خلال رحلة من دبي للفجيرة بقطار الاتحاد للركاب .. القطار سيربط بين 11 مدينة ومنطقة في الدولة من السلع للفجيرة .. بسرعة 200 كم/ساعة . وسيسهم بنقل 36 مليون مسافر بحلول 2030 .. وسيبدأ تشغيله العام القادم باذن الله .

وأضاف سموه: "فخور بمشاريعنا الوطنية .. وفخور بفريق عمل قطارات الاتحاد الذي يقوده ذياب بن محمد بن زايد.. وفخور بدولة لا تتوقف عن العمل، بل تضيف كل يوم لبنة جديدة في بنيتها التحتية المستقبلية".