حمدان بن محمد يستقبل هزاع بن زايد في دار الاتحاد

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أخاه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، في دار الضيافة بقصر الاتحاد.

واستعرض سموهما خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات.

كما رحب سموهم بضيوف دبي من رجال الأعمال والقيادات المالية العالمية المشاركين في قمة المستثمرين العالميين لبنك أوف أميركا، الذين اختاروا دبي وجهةً لاحتضان لقائهم.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات تمضي قُدماً برؤية قادة لا يعرفون سوى الريادة، وعزيمة شعب يعشق الإنجاز وينبض قلبه بحب الوطن.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيتُ اليوم أخي هزاع بن زايد، بحضور عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في مجلس المضيف بدار الاتحاد".

وأضاف سموه: "استعرضنا خلال اللقاء مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات التي تمضي قُدماً برؤية قادة لا يعرفون سوى الريادة، وعزيمة شعب يعشق الإنجاز وينبض قلبه بحب الوطن".

وختم سموه: "كما رحبنا خلال اللقاء بضيوف دبي من رجال الأعمال والقيادات المالية العالمية المشاركين في قمة المستثمرين العالميين لبنك أوف أميركا، الذين اختاروا دبي وجهةً لاحتضان لقائهم السنوي بمشاركة 250 مستثمراً من 100 شركة عالمية".