محمد بن زايد: علاقة الإمارات بإيطاليا استراتيجية ونحرص على دعم الأهداف المشتركة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حرص دولة الإمارات على العلاقة الاستراتيجية مع إيطاليا والبناء على الإنجازات التي تحققت في مسارها خلال السنوات الماضية، واستثمار كل الفرص المتاحة لدعم الأهداف المشتركة للبلدين.

وعبر سموه عن سعادته بلقاء فخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية اليوم في روما.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "سعدت بلقاء فخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية اليوم في روما. ترتبط الإمارات وإيطاليا بعلاقات إستراتيجية قوية ونحن حريصون على البناء معاً على الإنجازات التي تحققت في مسار هذه العلاقات خلال السنوات الماضية واستثمار كل الفرص المتاحة لدعم أهدافنا المشتركة".