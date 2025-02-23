مرويس عزيزي يحوّل فقدان ابنته إلى أمل لمرضى السرطان بتبرع تاريخي

حول رجل الأعمال الكبير مرويس عزيزي ألم فقدانه ابنته إلى أمل لمرضى السرطان بتبرع تاريخي إلى وقف الأب الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"

ضمن مبادرة "صناع الأمل"، إحدى مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

فقد أعلن رجل الأعمال مرويس عزيزي صاحب شركة عزيزي للتطوير العقاري عن تبرعه بثلاثة مليارات درهم إماراتي لدعم حملة "وقف الأب"، في خطوة إنسانية نابعة من تجربة شخصية مؤلمة، بعد فقدانه ابنته فاريشتا إثر معاناتها مع مرض السرطان.

ويعد هذا التبرع أكبر مساهمة من القطاع الخاص في المبادرات الخيرية بالإمارات حتى الآن، مما يعكس التزام الدولة المتواصل بنشر ثقافة العطاء وتعزيز الجهود الإنسانية المستدامة.

ألم و أمل

وقال عزيزي، خلال كلمته في المبادرة، إن فقدان ابنته شكّل فراغًا كبيرًا في حياته وحياة أسرته، إلا أنه اختار أن يحوّل هذا الألم إلى مصدر أمل وحياة لآخرين، موضحًا أن الهدف من هذا التبرع هو إنشاء مركز متخصص لعلاج مرضى السرطان، ليحصل كل مريض على الرعاية التي استحقتها ابنته.

وأشار إلى أن ابنته فاريشتا، التي ولدت ونشأت في دبي بعد انتقال العائلة إليها عام 1996، كانت تحلم بمستقبل مشرق، لكن إصابتها بالسرطان قبل عامين أدت إلى صراع طويل مع المرض، حيث خضعت لمراحل علاجية معقدة، وسط آمال العائلة في شفائها.

وأضاف أن حالتها الصحية تدهورت سريعًا، وفي يومها الأخير، أمسك بيدها في المستشفى قبل أن تدخل في غيبوبة تبعتها وفاتها، مؤكدًا أن تلك اللحظة دفعته إلى التفكير في كيفية إحداث فرق في حياة الآخرين.

وأكد عزيزي أن دبي كانت وستظل الوطن الروحي لعائلته، مشيرًا إلى أن هذه المدينة، التي احتضنت أحلام ابنته، ستكون الآن مصدر أمل لكثيرين يعانون من المرض ذاته.

وأضاف أن مبادرة "وقف الأب" تعكس قيم البر والإحسان، من خلال توفير العلاج للفقراء والمحتاجين، دعمًا لفكرة الوقف الخيري المستدام.

وشدد على أن القوة والمال لا يساويان شيئًا أمام حب العائلة وصناعة الأمل، موضحًا أن الهدف من هذه المبادرة هو ضمان حصول المرضى على الرعاية الصحية دون القلق بشأن التكاليف، وتحويل المعاناة إلى فرصة لإنقاذ الأرواح.