انطلاق النسخة الأولى من «معرض مُصنّعِين» في العين

شهد اليوم الأول من فعاليات معرض «مصنعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في منطقة العين، والذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومجموعة أدنوك إقبالاً كبيراً من شباب مدينة العين، الذين حرصوا على حضور المعرض، الذي يستهدف الكفاءات الإماراتية للباحثين عن عمل، والمسجلين في منصة «نافس».

ويسلط المعرض الضوء على فرص العمل المتاحة حصرياً لسكان منطقة العين، والمواءمة بين خططها للتوسع ومشروعاتها المستقبلية مع التوقعات الوظيفية خلال السنوات الخمس القادمة، وتتضمن الوظائف المطروحة عدداً من التخصصات لمختلف حاملي شهادات الثانوية العامة، والدبلوم، والبكالوريوس. ويختتم المعرض فعالياته اليوم في مجلس الجفير.

وقالت سلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «نوفر من خلال هذا المعرض نحو 500 وظيفة من أكثر من 23 شركة مشاركة».

وأضافت: «يهدف المعرض لتوفير منصة متكاملة لربط الباحثين عن عمل مع الشركات المشاركة لتحقيق ضمان فرصة عمل مستدامة للمواطنين وتعزيز مشاركتهم الفعالة في سوق العمل».

من جانبه أوضح عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بأنه خلال عام ونصف العام تم توفير 1500 فرصة وظيفية، وهو أيضاً فعلياً عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم من خلال «مصنعين»، إلى جانب توفير فرص تدريبية وتطوير مهارات الشباب المقبلين على العمل.

وأضاف: «يعد معرض مصنعين أحد أهم منصات تمكين المواطنين من خلال ضمان خلق منصة هادفة تربط المواهب الإماراتية بفرص متخصصة في مختلف الصناعات عن طريق تحليل متطلبات سوق العمل وربط المواطنين بالفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وإجراء المقابلات، مما يجعل عملية التوظيف أكثر فاعلية وكفاءة».